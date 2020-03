Ava DuVernay développe une série animée Wings of Fire pour Warner Bros.

Ava DuVernay développe une série d’animation Wings of Fire pour Warner Bros.

Ava DuVernay (Une ride dans le temps) cherche à maintenir sa petite séquence d’écran alors qu’elle s’est associée à Warner Bros. Television pour développer une adaptation de série animée de la série à succès Scholastic fantasy novel Ailes de feu, selon Collider.

Créée par Tui T. Sutherland, la nouvelle série est arrivée à plusieurs reprises à la première place des meilleures ventes du New York Times et des USA Today. Les livres sont décrits comme «une aventure épique se déroulant dans un monde entièrement gouverné par des dragons sur deux continents et 10 tribus» et explore «des guerres vicieuses, des amitiés durables et des quêtes héroïques qui s’étendent sur des générations de personnages de dragons fascinants».

Le synopsis officiel des cinq premiers livres se lit comme suit:

«Une guerre fait rage entre les tribus de dragons de Pyrrhia depuis des années. Selon une prophétie, cinq dragons mettront fin au bain de sang et choisiront une nouvelle reine. Mais tous les dragonniers ne veulent pas de destin. Et lorsque Clay, Tsunami, Glory, Starflight et Sunny découvrent la vérité sur leur éducation inhabituelle et secrète, ils pourraient choisir la liberté plutôt que le destin – et trouver un moyen de sauver leur monde à leur manière. »

Aucun showrunner ni réseau n’a été défini pour l’instant, mais Warner Bros. cherchant à étendre sa liste sur le nouveau service de vidéo à la demande HBO Max, y compris l’adaptation en cours de développement de DuVernay de la célèbre bande dessinée Vertigo DMZ, il est probable qu’ils chercheront à le développer pour la plate-forme.

En plus de DMZ, l’auteur / réalisateur nominé aux Oscars élabore actuellement un De nouveaux dieux adaptation pour le studio pour une partie de DC Extended Universe, co-écriture du projet avec le célèbre écrivain de bandes dessinées Tom King. Elle a également récemment signé pour commencer le développement de la série de science-fiction Aube, une adaptation du roman d’Octavia E. Butler de 1987 pour Amazon aux côtés de Victoria Mahoney (Reine sucre).

DuVernay a commencé son ascension dans le monde du petit écran avec le drame OWN acclamé Reine sucre, qui travaille actuellement sur une cinquième saison, et le drame biopic Netflix Quand ils nous voient, qui a été nominé pour 11 Emmy Awards, avec Jharel Jerome remportant la statue du meilleur acteur principal dans une série limitée ou un film.

