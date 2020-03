Ava DuVernay poursuivie par le procureur de Central Park 5, Linda Fairstein

Ava Duvernay, directrice de Netflix “Quand ils nous voient”, fait face à une action en justice après que Linda Fairstein, le procureur dans l’affaire Central Park 5, a déclaré que les docuseries l’avaient diffamée.



Le procureur dans l’affaire Central Park 5, Linda Fairstein, a déposé une poursuite contre Ava Duvernay et Attica Locke, co-scénariste de When They See Us Us, ainsi que Netflix pour diffamation. TMZ rapporte que Fairstein a déposé des documents devant le tribunal mercredi annonçant qu’elle a envoyé une lettre avertissant Duvernay et Netflix qu’elle porterait plainte contre eux si les docuseries étaient libérées par peur de la représentation “fausse” et “diffamatoire”. Finalement, elle a reçu une réponse de Duvernay affirmant qu’elle n’avait aucune autorité pour s’opposer au film parce qu’elle ne l’avait pas vu.

Lawrence Lucier / .

Fairstein a essentiellement affirmé que tout dans le film, du moins quand il s’agissait d’elle, était un mensonge. Elle a accusé Duvernay et les écrivains de la dépeindre comme un “méchant raciste et contraire à l’éthique, déterminé à emprisonner à tout prix des enfants de couleur innocents”. Fairstein a déclaré que Netflix et Duvernay étaient loin d’être factuels quand ils l’ont dépeinte comme un procureur qui a illégalement interrogé des mineurs sans adulte accompagnant, plaidant pour l’arrestation de “jeunes voyous noirs” et appelant les animaux de POC, faisant tourner la chronologie de l’affaire du jogger de Central Park , et beaucoup plus. Elle prétend essentiellement qu’ils ont menti quand ils l’ont dépeinte.

Le contrecoup qu’elle a reçu après Quand ils nous voient a frappé fortement ses poches, a-t-elle affirmé. Ses publications et ses agents l’ont abandonnée, elle a cessé d’être réservée pour des apparitions en public et elle a été forcée de démissionner de son poste de plusieurs conseils pour des organisations à but non lucratif.

Fairstein poursuit Netflix, Duvernay et Locke pour diffamation et veut des dommages et intérêts. Elle exige des excuses publiques, la suppression des scènes qu’elle prétend fausses et un avertissement que ces scènes sont dramatisées et non basées sur une histoire vraie. Nous verrons comment cela fonctionne pour elle.

Netflix a publié une déclaration concernant le costume de Fairstein. “Le procès frivole de Linda Fairstein est sans fondement. Nous avons l’intention de défendre vigoureusement When They See Us et Ava DuVernay et Attica Locke, l’incroyable équipe derrière la série”, a déclaré un représentant de Netflix.

