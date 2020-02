Ava DuVernay retrouve Freddy Miyares pour DMZ

Après l’atterrissage, Rosario Dawson (Briarpatch) et Benjamin Bratt (Docteur étrange) pour les rôles clés dans le pilote, Ava DuVernay se réunit avec Quand ils nous voient star Freddy Miyares pour sa prochaine adaptation HBO de la série de bandes dessinées Vertigo DMZ, selon Deadline.

DMZ se déroule dans un futur proche où une guerre civile américaine a laissé à Manhattan une zone démilitarisée (d’où le titre) isolée du reste du monde. L’histoire suit une femme médecin qui cherche désespérément son fils perdu dans la DMZ tout en luttant contre les gangs, les milices et les seigneurs de la guerre tout en sauvant des vies en cours de route.

Bratt jouera le rôle de Parco Delgado, le leader populaire – et mortel – de l’un des gangs les plus puissants de la DMZ. Il veut gouverner la DMZ et ne recule devant rien pour garantir le résultat. Parco est connu comme un homme extrêmement magnétique, affable et tout aussi influent.

Dawson incarnera Alma, un féroce médecin qui sauve des vies tout en cherchant désespérément son fils perdu. Alors qu’elle affronte les gangs, les milices, les démagogues et les seigneurs de la guerre qui contrôlent maintenant l’île sans loi, elle devient la source improbable de ce que tout le monde a perdu: l’espoir.

Miyares devrait jouer le rôle de Skel, un trigger de l’un des gangs les plus puissants de la DMZ dirigé par Bratt’s Delgado, mais il est également un talentueux graffeur et a une passion pour l’art, qui reste son seul lien avec son humanité dans un monde en la survie et le pouvoir vont de pair.

Le tournage du pilote devrait commencer début 2020. DuVernay assurera le suivi du projet pilote avec Les nouveaux dieux, l’adaptation de la fonctionnalité DC Comics dirigée par DuVernay pour Warner Bros.

Robert Patino (Westworld, Fils de l’anarchie, Fear Street) servira de showrunner et de producteur exécutif, DuVernay étant prêt à diriger et produire exécutif avec Patino. Le projet provient de Array Filmworks de DuVernay et de Warner Bros. TV.