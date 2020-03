Ava DuVernay va adapter Wings of Fire en série animée pour WB – / Film

Ava DuVernay (Une ride dans le temps, quand ils nous voient) déploie ses ailes en tant que cinéaste, en s’associant à Warner Bros.Animation pour adapter la série de livres de fantasy la plus vendue Ailes de feu dans une série animée.

Selon un communiqué de presse de Warner Bros., la branche d’animation du studio s’est associée à DuVernay pour “une série télévisée d’animation familiale sérialisée haut de gamme” adaptation de l’auteur Tui T. Sutherland’S Wings of Fire, la série de livres à succès n ° 1 du New York Times et USA Today. L’histoire fantastique de niveau intermédiaire «est une aventure épique se déroulant dans un monde entièrement gouverné par des dragons. Sur deux continents et 10 tribus, la série explore des guerres vicieuses, des amitiés durables et des quêtes héroïques qui s’étendent sur des générations de personnages de dragons fascinants. » Jusqu’à présent, Wings of Fire a engendré 15 romans, trois romans graphiques et quatre nouvelles.

Scholastic a créé une bande-annonce animée pour la série de livres en 2016. Évidemment, la série de DuVernay sera beaucoup plus belle que cela, mais au moins cela pourrait vous donner une meilleure idée de l’histoire de la saga:

Et voici une bande-annonce de la version du roman graphique, qui comprend un échange involontairement hilarant entre deux dragons impliquant la luminosité du soleil:

Warner Bros.Animation est responsable de Harley Quinn de DC Universe, ainsi que des émissions à venir comme la renaissance de Hulu des Animaniacs, HBO Max’s Gremlins: Secrets of the Mogwai, Looney Tunes Cartoons, et bien d’autres. Le studio aurait payé les huit chiffres élevés pour les droits sur la propriété, que DuVernay produira par l’intermédiaire de sa société de production ARRAY Filmworks dans le cadre de son accord global avec le Warner Bros. Television Group. Ce projet marque sa première implication dans l’animation, mais on ne sait pas exactement comment elle va être pratique, car elle a beaucoup à faire en ce moment.

Après avoir écrit et réalisé l’incroyable série Netflix de l’année dernière When They See Us, DuVernay travaille sur une adaptation de la bande dessinée DMZ pour HBO Max, ainsi qu’une version grand écran de New Gods, le titre DC Comics créé par Jack Kirby. Elle s’est également imposée comme un acteur majeur de la télévision, créant des émissions comme Queen Sugar et Cherish the Day, et elle est toujours attachée à la réalisation de The Battle of Versailles, un film de HBO sur un défilé de mode de 1973 qui opposera les créateurs français aux américains et blessera jusqu’à changer l’industrie de la mode pour toujours.

