Avant «Full House», John Stamos est apparu sur «General Hospital»

Il semble que presque tous les acteurs existants ont commencé leur carrière dans un feuilleton, même si ce n’est probablement pas entièrement vrai. Néanmoins, certains des noms qui ont agi sur eux sont surprenants, y compris certains qui sont venus initialement de la scène. Ensuite, il y a des acteurs comme John Stamos que n’importe qui aurait pu deviner en premier sur les savons.

Eh bien, peut-être que tout le monde ne le savait pas, car il était principalement connu pour ses comédies au cours des 35 dernières années. Il a été capable de drame, cependant, et il l’a présenté une fois à l’hôpital général d’ABC.

Le type de personnage qu’il a joué était également un peu surprenant compte tenu de son évolution en quelques années. Revenons sur la trajectoire d’acteur de Stamos et comment cela a pu le faire rebondir en Full House.

Blackie Parrish, personnage de l’hôpital général de John Stamos

John Stamos | Jordin Althaus / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Les fans doivent retourner en 1982 pour voir quand Stamos a commencé à l’hôpital général. Son personnage, Blackie, est venu des rues et a eu une vie difficile. Néanmoins, il a réussi à trouver un foyer d’accueil grâce à Rick et Leslie Webber. Parce que Blackie a perdu sa mère, les Webbers l’ont accueilli après que ce dernier a vu la disparition de leur fille, Laura Spencer.

À l’époque, avoir un acteur de 19 ans dans une série signifiait généralement de leur donner la chance de jouer dans un groupe ou de chanter comme une chance de créer un single à succès. Depuis que Stamos a chanté et joué de la batterie, son personnage Blackie a créé un groupe au sein de la série. Le groupe s’appelait Blackie and the Riff-Raff, un nom de groupe référencé à nouveau ces dernières années sur General Hospital.

Cependant, une tragédie majeure allait se dérouler pour Blackie. Alors qu’il sort avec une fille en fuite nommée Lou Swenson, Blackie est mis sous pression pour écrire des chansons pour son nouveau groupe. Writer’s block force Blackie à voler une chanson d’un groom de Port Charles.

Lors d’une confrontation physique à propos de ce vol, Lou tombe et se frappe la tête, entraînant la mort choquante de ce dernier. Blackie est ensuite condamné à deux ans de prison pour homicide involontaire.

John Stamos: de «l’hôpital général» à la «maison pleine»

Jouer à Blackie Parrish était un tremplin important pour Stamos. Il a remporté un Daytime Emmy pour son rôle, mais il était derrière lui en 1984. Au cours des deux prochaines années, il a décroché des pièces sur deux autres spectacles avant d’obtenir son rôle le plus célèbre de Full House en tant que Jesse Katsopolis.

À l’automne 1984, il a réussi à gagner son propre spectacle sur CBS appelé Dreams. C’était un peu une extension de son personnage de Blackie, car il s’agissait d’un jeune homme démarrant son propre groupe de rock.

Étant donné que son personnage de Jesse a également chanté et joué de la batterie sur Full House, on peut voir une ligne connective, même si c’était du drame à la comédie. Juste avant de commencer Full House, il était dans une sitcom (avec Jack Klugman) appelée You Again?

Bien qu’il n’ait duré que deux saisons sur NBC entre 1986 et 1987, c’était la preuve que Stamos pouvait faire de la comédie, notamment en travaillant bien avec des acteurs expérimentés et légendaires.

Ce qui est le plus intéressant, c’est que l’ombre de Blackie Parrish semblait traîner à l’hôpital général, ouvrant la possibilité à la réapparition de son personnage un jour.

L’hôpital général faisait référence à Blackie Parrish il y a quelques années

Lors d’un épisode de 2014, il est brièvement fait mention d’un «Blackie Parrish» qui devrait se produire avec son groupe au bal d’une infirmière. Il n’a toutefois pas pu jouer en raison d’un conflit d’horaire.

Tout le monde devait supposer que Blackie avait été libéré de prison des années plus tôt et avait probablement repris sa vie avec son groupe. Peut-être qu’il est devenu une plus grande star de la musique à cette époque, malgré aucune référence dans un sens ou dans l’autre.

Est-ce que Stamos apparaîtra à nouveau comme personnage, probablement dans un caméo? Il est revenu un an (1992), mais n’a joué que lui-même.

Si General Hospital a déjà une dernière saison, peut-être que toutes les stars précédentes qui ont travaillé sur la série reviendront pour reprendre brièvement leurs personnages. Dans certains cas, cela peut signifier en ressusciter quelques-uns d’entre les morts.