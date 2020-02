Avant la célébrité, «le baccalauréat Peter Weber était de bons amis avec cet ancien de Disney Channel

Il semble que Peter Weber du Bachelor ait plus d’amis célèbres que nous ne le pensions.

Avant de devenir un favori des fans sur la saison de Hannah Brown de The Bachelorette et finalement, le nouvel homme de tête de la saison en cours, Weber n’était qu’un pilote de Delta Airlines de L.A.qui se trouvait être des amis proches avec non pas une, mais DEUX actrices bien connues.

Peter Weber, célibataire | Eric McCandless via .

Alors que nous savons déjà qu’il a eu une amitié avec la star de Victorious, Victoria Justice, nous avons été surpris d’apprendre que Weber est également un ami de longue date de cette ancienne actrice / chanteuse de Disney Channel.

Cette actrice vient de révéler qu’elle et Weber remontent le temps

Vu qu’il a grandi à Los Angeles, ce n’est pas un choc que Weber ait croisé quelques célébrités avant de devenir célèbre sur The Bachelorette.

Bien que nous ayons depuis appris son amitié de longue date avec Victoria Justice, il a juste été révélé que Weber remontait aussi loin avec l’ancienne star de Shake It Up, Bella Thorne.

L’actrice a révélé sa connexion à Weber dans un article Instagram Story le 3 février, partageant qu’elle se branche sur la saison en cours de The Bachelor chaque semaine pour regarder son “ami de longue date” chercher son futur copilote.

Thorne a partagé ce fait inconnu avec une capture d’écran d’une conversation par SMS qu’elle a eue avec son petit ami Benjamin Mascolo – que la journaliste The Sun Rachael Ellenbogen a capturée et partagée sur Twitter avant son expiration.

D’abord, je découvre que Peter Weber et Victoria Justice ont grandi au hasard ensemble, puis aujourd’hui j’apprends Sydney Hightower et Hannah Brown diplômés de la même classe HS ET maintenant, encore plus, je découvre que Bella Thorne et Pilot Pete sont en quelque sorte des amis de la famille? #TheBachelor est fou, mec. pic.twitter.com/MjGMV2FQtU

– Rachael Ellenbogen (@TheRachaelE) 4 février 2020

Dans le chat, Thorne a dit à Mascolo qu’elle regarderait l’épisode dès son retour à la maison, en écrivant: «Je suis légitime. ne peut pas. Attendez. À. Regarder. Il.”

Dans le coin de la capture d’écran, l’actrice a noté son amitié avec Weber en écrivant: “hahaha quand votre ami de longue date est @bachelornation et maintenant vous devenez obsédé hahahahah.”

La star de la réalité n’est pas étrangère à avoir des amis célèbres

Bien que l’étendue de l’amitié de Weber et Thorne reste incertaine, nous savons pertinemment que son lien avec la Justice est assez profond.

En juin 2019, l’ancienne star de Nickelodeon est allée sur Instagram pour révéler qu’elle connaissait le pilote depuis de nombreuses années et partageait qu’ils étaient de bons amis depuis qu’ils étaient enfants.

“Tellement grand rattrapage avec vous aujourd’hui @pilot_pete!”, A écrit l’actrice. “Pour ceux d’entre vous qui regardent la Bachelorette, je suis sûr que vous connaissez Peter. Nous sommes amis depuis que j’ai 9 ans en Floride et nos mamans sont de bonnes amies (alors ne commençons pas de rumeurs folles, ha). “

“Nous ne nous sommes pas tous vus depuis des années et c’était tellement amusant de se rattraper et de se remémorer”, a-t-elle poursuivi. «Je ne sais toujours pas comment le spectacle se termine! J’ai hâte de voir, “

La justice et le reste de Bachelor Nation ont certainement vu comment la saison de Brown s’est terminée – Weber est malheureusement arrivée en 3e place et l’ancienne reine de beauté s’est fiancée au gagnant Jed Wyatt, avec qui elle a rompu peu de temps après.

Après son départ brisé du cœur, Weber a eu une deuxième chance d’aimer et a depuis fait sa marque – et ses choix controversés – en tant que nouveau baccalauréat.

Avec seulement quelques femmes à gauche, le pilote Delta a des décisions difficiles à prendre et nous espérons pouvoir repartir avec une femme à la fin de tout cela.