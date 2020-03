Avant Meghan Markle, l’ex Chelsy Davy du prince Harry a également trouvé les pressions de la vie royale «difficiles» et «ne pouvaient pas faire face»

Avant que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex n’annonce leur décision décisive de démissionner en tant que membres de la famille royale, le couple a révélé dans un documentaire candide qu’ils luttaient contre les pressions de la vie royale.

Harry est né dans cette vie mais sa femme n’était pas si elle, en particulier, avait du mal à tout gérer. L’ancienne actrice a déclaré au journaliste Tom Bradby que les choses avaient été difficiles compte tenu de l’attention médiatique négative qui lui était venue. Mais Meghan n’est pas la première femme impliquée avec le prince Harry à en parler. En fait, son ex, Chelsy Davy avait quelques adjectifs de choix pour décrire à quel point les choses étaient horribles pour elle quand ils sortaient ensemble.

Prince Harry et Chelsy Davy | Anwar Hussein / WireImage

Comment Davy a décrit leur relation et comment faire face aux projecteurs

Le prince et Davy, la fille d’un millionnaire zimbabwéen, se sont rencontrés en 2003. Ils sont sortis ensemble jusqu’en 2011. Quatre ans après leur rupture, des rapports ont fait tourbillonner que les deux étaient de retour mais ils n’ont jamais confirmé s’il s’agissait de rumeurs ou avait aucune vérité pour eux.

Ce qui est vrai, c’est que pendant leur relation, Davy, comme Meghan, a eu du mal à être dans le monde du prince parce que cela signifiait qu’elle était toujours au microscope aussi.

Davy a avoué avoir eu une relation turbulente avec Harry qui a conduit à de nombreux arguments passionnés, mais elle a admis qu’un facteur contributif à leur séparation était lié au fait qu’elle ne pouvait pas gérer les paparazzis.

Prince Harry et Chelsy Davy | MJ Kim / .

«C’était tellement fou, effrayant et inconfortable. J’ai trouvé ça très difficile quand c’était mauvais. Je ne pouvais pas m’en sortir », a déclaré le Daily Mail. «J’étais jeune, j’essayais d’être un enfant normal et c’était horrible», «C’était fou. C’est aussi pourquoi je voulais retourner en Afrique. “

Leur dernier appel téléphonique avant qu’Harry ne se marie avec Meghan était émotionnel

Des années après leur rupture, Davy a assisté à son ex et aux noces de Meghan le 19 mai 2018. Plusieurs médias ont rapporté qu’elle et le prince avaient été fermés lors d’un appel téléphonique émotionnel la veille de la cérémonie.

«C’était leur dernier appel, un appel de séparation dans lequel ils ont tous les deux reconnu que Harry allait de l’avant. Chelsy était très émue à propos de tout cela, elle était en larmes et n’était presque pas allée au mariage », a déclaré une source à Vanity Fair.

Ce que Davy fait aujourd’hui et a-t-elle retrouvé l’amour

L’ex-petite amie du prince Harry, Chelsy Davy | Piscine / Max Mumby / .

De nos jours, Davy partage son temps entre Londres et Le Cap, en Afrique du Sud. Dans une récente interview avec Tatler, la femme d’affaires zimbabwéenne a révélé qu’elle était heureuse maintenant. Et elle est dans une nouvelle relation.

“Oui, il y a quelqu’un, et je suis assez impressionné par celui-ci, mais c’est très nouveau et je ne veux pas en dire trop”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Je suis très heureuse de ma situation actuelle. Je suis content de tout. Tout se met en place. »

