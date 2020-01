Avant Sundance, Netflix acquiert le thriller «His House»

Le thriller Sa maison du réalisateur Remi Weekes est programmé en première dans la section Midnight du Sundance Film Festival, et avant le festival, il a été repris par Netflix.

Deadline rapporte aujourd’hui que Netflix a réalisé «une acquisition préventive des droits mondiaux».

Dans le film, “Un jeune couple de réfugiés s’échappe terriblement du Soudan déchiré par la guerre, puis lutte pour s’adapter à sa nouvelle vie dans une petite ville anglaise qui a un mal caché sous la surface.”

Wunmi Mosaku (Bêtes fantastiques et où les trouver), Sope Dirisu (The Huntsman: Winter’s War) et Matt Smith (Charlie Says) star dans le film BBC / New Regency.

Weekes a écrit le scénario avec Felicity Evans et Toby Venables.