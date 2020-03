Avant YouTube, “l’exposition” de la chaîne Sci-Fi était le moyen de regarder l’horreur et les courts-métrages de science-fiction [TV Terrors]

L’horreur et la science-fiction ont toujours fait partie de la toile télévisée, et des efforts constants ont été faits au fil des ans pour produire du divertissement classique. Certains sont tombés au bord du chemin, tandis que d’autres sont devenus des phénomènes traditionnels. Avec “Terreurs télévisées“, Nous jetons un regard en arrière sur les nombreux efforts de genre des années 80, 90 et 00, en explorant certains spectacles qui sont devenus des classiques cultes, et d’autres qui ont sombré dans l’obscurité.

Ce mois-ci, nous retournons au début des années 2000 pour un peu “Exposition. “

Diffusé à partir de 2000 – 2002

Diffusé sur Syfy

Je peux identifier quand j’ai commencé à aimer le concept de courts métrages et de courts métrages. C’était pendant que je regardais Chaîne de science-fiction une nuit en 2000, et le court «Antebios» est venu. «Antebios» était un court métrage étranger sur un étranger et un soldat humain forcés de travailler ensemble pour arrêter un ennemi commun, dans la veine de «L’enfer dans le Pacifique». Depuis lors, mon amour pour les courts métrages a duré longtemps et je m’intéresse souvent plus à eux que la plupart des longs métrages qui me viennent.

En 2000, la chaîne Sci-Fi diffusait «Exposure». Amalgame d’une série d’anthologie et d’une série de films expérimentaux, «Exposure» était une série hebdomadaire d’une heure qui diffusait des courts métrages de science-fiction, d’horreur et de fantaisie. Dans la même veine que «Liquid Television» et «Cartoon Sushi» de MTV, il n’y avait jamais vraiment de limites au type de courts métrages diffusés sur «Exposure».

Hébergé occasionnellement par une mannequin / actrice Lisa Marie, l’émission a été diffusée tous les dimanches soirs et a été présentée à l’époque où Internet n’en était encore qu’à ses balbutiements. La seule plate-forme des cinéastes pour les courts métrages était Atom Films, et nous étions encore à environ trois ans de l’introduction du mastodonte connu sous le nom de YouTube. Regarder des courts métrages était souvent un privilège réservé aux festivals de films ou aux conventions de bandes dessinées, et la chaîne Sci-Fi a présenté certains des courts-métrages les plus étranges, les plus fous et les plus bizarres. Ils les ont diffusées pour que les téléspectateurs puissent avoir un aperçu de certains des esprits travaillant dans l’entreprise qui avaient également le potentiel d’éclater et de produire les prochains chefs-d’œuvre du genre.

Pour la plupart, nous avons toujours eu un aperçu des artistes émergents qui éclateraient plus tard, mais la série était à son meilleur lorsqu’elle a approché le public au niveau des yeux et a présenté un court métrage classique qui offrait un divertissement plus audacieux que les studios n’auraient jamais touché. . L’émission semblait heureuse de prendre des risques avec des courts métrages qui étaient carrément là-bas et souvent surréalistes. Certains de mes favoris de tous les temps comprenaient Jono Oliver’s “La fenêtre” d’une vision céleste dans une fenêtre qui commence à inspirer les gens, et de la brutalité effrayante d’Ian Kessler “Le puzzle.“

L’émission a également servi de terrain d’essai pour de futurs longs métrages en studio. “Season’s Greetings”, le court métrage d’animation qui deviendra le modèle de Mike Dougherty Farce ou Friandise, diffusé sur “Exposure”, tout comme “Larger Than Life” d’Ellroy Elkayem qui est devenu la base de Freaks à huit pattes, et “Suspicious” de 1994 par David Koepp, avec Janeane Garofalo et Michael Rooker, qui sera plus tard refaite dans le prologue de 1998 Légende urbaine. Il y a aussi “Bobby aime les mangues», Un court métrage qui a été salué par Roger Ebert après que son réalisateur Stuart Archer l’a supplié de le regarder.

Alors que «Exposure» concernait principalement la science-fiction, les producteurs changeaient aussi de temps en temps avec des épisodes thématiques comme des «toons courts», des courts métrages sur le sexe et, bien sûr, «Star Wars». Kevin Smith a accueilli la série spéciale «Star Wars» mettant en vedette certains des meilleurs et des plus étranges films liés à Star Wars, comme le premier hit viral de Joe Nussbaum »George Lucas amoureux, “Le premier short étudiant de Lucas”Freiheit” et “THX 1138, “Et le comique”Déclencher la faille», La parodie animée de Star Wars qui deviendra finalement une série culte pour la chaîne. Il y avait aussi le court documentaire étrange mais intéressant “À la recherche de Carrie Fisher», Sur la mission d’un fan de rencontrer son héroïne. Je me souviens très bien du documentaire parce qu’il a trouvé Mme Fisher, mais elle n’a accepté de le rencontrer que s’ils se rencontraient dans un lieu public bondé. Comme toujours, l’hôte Smith avait souvent un grand enthousiasme et un sens de l’humour hilarant.

“Exposition” a également diffusé d’excellents spéciaux basés sur l’horreur chaque Halloween; animée par Lisa Marie, l’émission présentait certains des meilleurs courts métrages d’horreur que j’aie jamais vus. C’était la série à son meilleur, car les producteurs ont souvent réussi à faire ressortir des plats de genre mémorables. Avec des films indépendants, nous avons également pu découvrir les premières œuvres de Tim Burton comprenant «Frankenweenie» et «Vincent.”

Malgré la plage horaire très tardive dans laquelle Sci-Fi a réduit “Exposition”, il a réussi à durer trois saisons entières et a été célébré par sa petite mais fidèle base de fans pendant des années. Lorsqu’elle a été annulée par la chaîne qui était en train de reformater à l’époque, Sci-Fi a gardé le concept de la série en vie avec la vitrine du court-métrage “Exposition: Future of Film Festival” à New York en 2000 et en 2006, le Sundance Channel a lancé le «Exposure Film Contest» avec des films présentés à partir de l’applet de streaming SciFi Pulse, permettant aux téléspectateurs de voter sur leurs favoris. Malheureusement, avec autant de facettes en ligne pour que les cinéphiles puissent désormais visionner des courts métrages de toutes sortes de n’importe quel pays, les chances de redémarrage de «Exposure» sont incroyablement minces.

Mais à une époque où Internet se développait encore et YouTube était à des kilomètres de la domination d’Internet, “Exposure” était étonnamment en avance sur son temps, et sert de merveilleux souvenir du début de l’ère numérique qui a ouvert les yeux de ses téléspectateurs à plus divertissement original et intéressant.

Est-ce sur DVD / Blu-Ray? Syfy avait de nombreux courts métrages disponibles sur leur site Web pendant des années après la fin de «Exposition», mais ils ont finalement été retirés. Avec les problèmes de droits d’auteur, il n’y a pas d’épisodes entiers disponibles, mais les différents courts métrages peuvent être trouvés en ligne, dispersés dans des endroits comme Vimeo et ou YouTube … si vous regardez bien.