«Avatar» par «Une histoire de violence»

James Cameron a laissé les fans d’Avatar suspendus pendant 10 ans, et ce sera toujours le 17 décembre 2021 avant la sortie d’Avatar 2. Les jeunes fans d’Avatar sont devenus adultes à cette époque, alors maintenant ils sont assez vieux pour voir une exploration plus adulte de l’utilisation des avatars. Possessor est comme Avatar dans A History of Violence.

Andrea Riseborough | Karim Hussain / Sundance Institute

J’espère que l’écrivain / réalisateur Brandon Cronenberg ne se soucie pas de la référence au film de son père. Possessor est très original car il touche à des éléments familiers de manière nouvelle et unique.

Le “possesseur” respecte l’intelligence du spectateur

Tasya Vos (Andrea Riseborough) est un assassin mais sa méthode est le truc de Philip K. Dick. Grâce à une technologie, elle peut posséder un autre corps pour commettre le meurtre. Le corps qu’elle utilise ne sort pas non plus de la mission, mais une fois le travail terminé, cela n’a plus vraiment d’importance pour Tasya.

Possesseur laisse simplement la visionneuse directement dans le monde de Tasya, puis dans sa mission avec peu d’explications. Cependant, nous sommes en 2020 et les cinéphiles devraient être familiers avec des concepts comme The Matrix, Ready Player One ou Avatar. Que vous soyez connecté à un cyber-monde ou à un corps réel, il fait désormais partie de notre monde. Les gens le font tous les jours sur les réseaux sociaux.

Andrea Riseborough | Karim Hussain / Sundance Institute

Il y a un protocole qui est une machine bien huilée depuis un certain temps, donc ils n’ont pas à expliquer comment cela fonctionne. Tasya n’expliquerait pas son travail à ce stade. Le spectateur a le sentiment de ces vétérans possesseurs qu’il s’agit d’une opération crédible. Vous voyez aussi le bilan de leur corps et de leur esprit, y compris le patron de Tasya, Girder (Jennifer Jason Leigh).

Il est également remarquable que Riseborough partage essentiellement son personnage avec d’autres acteurs, mais le film ne perd jamais la trace de Tasya. C’est toujours elle, peu importe qui elle possède.

«Possesseur» s’approfondit

Ensuite, il y a des niveaux à l’intérieur des niveaux de réalité virtuelle. Tasya possède donc Colin (Christopher Abbott). Elle tombe dans sa vie et les gens autour de Colin ne la mettent pas au courant parce qu’ils pensent que c’est juste le Colin qu’ils ont toujours connu. Le public doit rattraper Tasya.

Christopher Abbott | Karim Hussain / Sundance Institute

Colin travaille également dans un travail de réalité virtuelle. Donc, en sa possession, Tasya doit aussi comprendre le travail de Colin pour maintenir sa couverture. C’est compliqué, mais les téléspectateurs sophistiqués peuvent suivre, ou du moins le simuler autant que Tasya le simule pour s’en sortir.

Les histoires de réalité virtuelle comme The Matrix, Total Recall ou Inception posent toujours des questions provocantes, que leur appareil soit cyber, mémoire ou rêve. La question devient: quelle est vraiment la réalité? Le possesseur prend cela à un niveau déchirant parce que Tasya possède des gens dans le même monde, n’entre pas dans un nouveau monde dans un ordinateur ou en elle-même. À la fin, les réalités se brouillent mais vous pouvez tout suivre comme une histoire linéaire.

Tout l’enfer sanglant se déchaîne

Il y a de l’action et de la violence dans Possessor mais ce n’est intentionnellement pas un film d’action à grande échelle comme la plupart des films hollywoodiens qui explorent les prémisses de la réalité virtuelle. Tuer est la ligne de travail de Tasya et chaque meurtre est excessivement graphique, tout comme A History of Violence. C’est excitant mais pas glamour.

Possesseur | Karim Hussain / Sundance Institute

Le possesseur commence par une tuerie très sanglante pour établir le monde de Tasya. Mais ce n’est que l’apéritif. Au moment où elle atteint le point culminant de sa mission en tant que Colin, elle trouve toutes sortes de nouvelles façons de tuer.

Le possesseur peut se permettre d’être plus audacieux que la version hollywoodienne d’un thriller technologique car il n’a pas à répondre aux quatre quadrants. Pour les fans de science-fiction cyber / identité à la recherche de quelque chose de beaucoup plus difficile qui va vraiment là-bas, Possessor vaudra la peine d’attendre après sa première à Sundance.