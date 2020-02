‘Avatar: The Last Airbender’ Netflix Series: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Netflix développe une nouvelle série en direct pour Avatar: The Last Airbender. La production devant démarrer en 2020, voici tout ce que nous savons à ce jour sur la prochaine adaptation Netflix du dessin animé classique de Nickelodeon.

Co-créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, la série animée était l’un des dessins animés les plus populaires du milieu des années 2000. La série a engendré une série dérivée populaire égale en 2012 connue sous le nom de The Legend of Korra.

Quelle est l’intrigue d’Avatar: le dernier maître de l’air?

L’intrigue du remake en direct suivra les aventures de son homologue animé.

Dans le monde d’Avatar: la civilisation du dernier maître de l’air est divisée entre les nations. Du nom des éléments, les quatre nations sont les nomades de l’air, le royaume de la terre, la nation du feu et les tribus de l’eau. Dans chaque nation, seul un petit nombre de personnes connues sous le nom de «Benders» peuvent utiliser l’élément de leur nation en utilisant les arts martiaux régionaux et leurs pouvoirs télékinésiques. Le seul utilisateur capable d’utiliser les quatre éléments est l’Avatar.

Aang est le dernier Avatar des nomades aériens. Après avoir dormi pendant 100 ans dans l’État d’Avatar, Aang est réveillé par Katara et Sokka de la tribu de l’eau. Apprenant la guerre qui ravage le monde par la Nation du Feu, Aang avec l’aide de ses nouveaux amis doit maîtriser les capacités des éléments restants afin qu’il puisse apporter l’harmonie entre les nations.

Qui fait partie de la distribution d’Avatar: le dernier maître de l’air?

Aucun acteur n’est affecté à aucun rôle pour la série pour le moment.

Les deux producteurs exécutifs Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko ont dit ce qui suit lors du casting de la série:

“Nous sommes ravis de l’opportunité de diriger cette adaptation en direct d’Avatar: The Last Airbender. Nous avons hâte de réaliser le monde d’Aang aussi cinématographiquement que nous l’avons toujours imaginé, et avec une distribution culturellement appropriée, non blanchie à la chaux. “

En janvier 2020, Daniel Richtman a annoncé que la série “recherchait un casting principalement asiatique et un enfant asiatique de 12 à 14 ans pour jouer Aang.”

Les créateurs sont revenus pour produire Avatar: The Last Airbender?

C’est vrai que les cerveaux derrière le monde d’Avatar sont revenus! Contrairement à la précédente adaptation en direct d’Avatar: The Last Airbender, les créateurs Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko seront les producteurs exécutifs et les showrunners.

Cela signifie qu’Avatar est à nouveau entre de bonnes mains. Nous pouvons tous oublier le film d’horreur en direct qui a entaché la franchise.

Le compositeur Jeremy Zuckerman revient également pour composer la musique du remake en direct.

Où en est la production pour Avatar: The Last Airbender Saison 1?

La série est toujours en pré-production, nous nous attendons donc à ce que le script soit en cours d’écriture et à la recherche des acteurs. Il a été initialement annoncé à la fin de 2018 que la production complète commencerait en 2019.

Fin mai, Bryan Konietzko a partagé une mise à jour sur la production de l’émission en disant:

«Nous emménageons dans un nouvel espace de bureau, en transition vers la prochaine phase de production. Notre équipe principale s’agrandit. Nous écrivons, planifions et testons. Bien qu’il y ait beaucoup de nouveautés pour nous dans ce processus d’action en direct, nous avons déjà fait deux fois ce long tour de montagnes russes et beaucoup de montées et de rebondissements semblent familiers. En ce moment, tout semble lent, et nous avons hâte d’accélérer; avant que nous le sachions, tout ira trop vite et se produira d’un seul coup. Pour ceux qui sont impatients de voir cette nouvelle série et demandent si nous avons encore une bande-annonce: merci pour votre enthousiasme, sincèrement, mais vous ne voudriez pas voir une version de cette série qui a été faite dans les 9 mois. Trop de plats hollywoodiens sont accélérés et les résultats parlent d’eux-mêmes. Heureusement pour nous et cette série, Netflix s’est engagé à bien faire les choses. »

En septembre 2019, Bryan Konietzko a partagé quelques vieilles images de storyboard qui sont de la série animée originale, mais peut-être en les inspirant pour la prochaine série.

Parmi les autres membres d’équipage annoncés, citons Jan Chol Lee, qui travaille en tant que concepteur conceptuel sur la série. Il a notamment travaillé sur Big Hero 7 de Disney, Beowulf et Cloudy with a Chance of Meatballs de Disney.

Certaines images ont été diffusées début septembre 2019 avec des concepts et des images de tournage précoces mais celles-ci ont depuis été démystifiées.

En octobre 2019, ProductionWeekly a déclaré que le spectacle était toujours en développement actif et que la production devrait commencer en 2020.

La série a-t-elle une affiliation avec le film 2010 Live Action?

La série n’a aucune affiliation avec le film d’action en direct de 2010. Moins on en dit sur cette adaptation, mieux c’est.

Existe-t-il une bande-annonce pour Avatar: The Last Airbender Season 1?

Malheureusement, nous ne verrons pas encore de bande-annonce avant quelques mois! Attendez-vous à une bande-annonce d’Avatar: The Last Airbender qui sortira fin 2019.

Quelle est la date de sortie d’Avatar: The Last Airbender?

Nous sommes loin de voir la première saison d’Avatar: The Last Airbender. La production de la série étant toujours officiellement en pré-production, nous ne nous attendons pas à une sortie en 2019 ou peut-être même en 2020.

Compte tenu de la mise à jour de la production, il faudra un certain temps avant que quoi que ce soit ne commence officiellement en ce qui concerne le tournage.

Nous prévoyons actuellement au moins une date de sortie en 2021 pour Avatar: The Last Airbender sur Netflix.

Autres nouvelles concernant Avatar: le dernier maître de l’air En septembre 2019, BoxLunch a révélé une figurine Appa qui devrait sortir «bientôt» .En février 2020, la série originale a célébré son 15e anniversaire.

