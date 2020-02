Avec ce masque au bicarbonate, votre peau paraîtra 10 ans plus jeune, essayez-la!

Nombreux sont les facteurs qui font que notre peau commence à se détériorer petit à petit, que ce soit le passage des années ou d’autres facteurs de pollution.

22 février 2020

Le bicarbonate de soude est un outil que nous devrions toujours avoir sous la main, car, ladite poudre magique peut aider notre peau à paraître beaucoup plus jeune et c’est merveilleux!

Ce dont vous aurez besoin:

½ tasse de bicarbonate de soude

½ tasse de vinaigre

Baignoire avec de l’eau

Masque au bicarbonate pour une peau lisse

Pas à pas:

Pour commencer à utiliser ce masque dans tout votre corps, vous devez ajouter la demi-tasse de bicarbonate de soude au-dessus de la cuve d’eau, à cela vous devez également ajouter la demi-tasse de vinaigre.

Cette combinaison est super puissante pour neutraliser les acides dans votre derme, aidant à éliminer toutes sortes de douleurs, démangeaisons et toxines, ce qui rend la peau plus douce et plus jeune.

Si vous n’avez besoin de ce mélange que pour certaines parties de votre corps, alors vous devez réduire les quantités d’ingrédients.