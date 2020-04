Pour maintenir un abdomen ferme et plat, vous devez non seulement suivre une routine d’exercice, mais également avoir une alimentation équilibrée et, surtout, une attitude mentale déterminée.

09 avril 2020 23h35

Le resserrement de l’abdomen peut prendre du temps et des efforts, car c’est l’une des parties du corps les plus difficiles à travailler. Bien que beaucoup de gens s’efforcent d’y parvenir, ils ne voient pas de bons résultats et ce n’est pas à cause de la façon dont ils s’exercent, mais l’essentiel est l’attitude mentale.

Restez à la maison et vous verrez comment en quelques jours vous aurez l’abdomen parfait

Voici quelques exercices de routine qui vous aideront à resserrer votre abdomen:

Allongez-vous sur le sol ou sur un banc, puis pliez vos genoux en les fléchissant et placez vos mains derrière votre tête. Il est très important de garder les coudes à l’écart.

La tête doit être dans une position neutre formant un espace entre le menton et la poitrine, puis soulevez le muguet vers le haut sans mettre de force sur le menton, vous ressentirez des contractions dans les abdominaux soulevant les épaules du sol.

Revenez à la position de départ et répétez en faisant 4 séries de 10 répétitions,

Demi fer

Tenez-vous sur le sol de votre côté en gardant la posture droite. En soutenant les paumes de la main sur le sol, effectuez la même opération mais avec le pied proche du sol. Former un triangle en se levant sans se courber, en maintenant cette position pendant 30 secondes.

Répétez cette même procédure, mais maintenant avec le côté opposé.

Avec ces exercices efficaces, votre abdomen durcira en quelques semaines. Essayez-le!

Lifting des hanches

Reposez-vous sur le sol ou sur un banc, en soulevant les deux jambes sans fléchir dans une position à 90 degrés.

Abaissez lentement vos jambes et relevez-les sans retirer la tête du sol. Pour obtenir un meilleur résultat, répétez cette méthode en faisant 4 séries de 10 répétitions.

