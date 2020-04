Avec des décors pleins de poussière, Hollywood doit se réinventer, selon les producteurs

▲ Brad Pitt lors de sa visite au Mexique pour promouvoir le film Il était une fois à Hollywood.Photo Media and Media

.

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020, p. 8

Les anges. Hollywood est à la recherche de solutions radicales pour reprendre la production de films, à un moment où les plateaux de tournage sont poussiéreux et les profits des studios plongent au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’industrie cinématographique est bloquée en Californie depuis la mi-mars, lorsque les autorités ont mis en place des mesures strictes de distanciation sociale qui empêchent tout tournage de films et de télévision, car elle implique de nombreuses personnes, notamment des acteurs, des producteurs et des techniciens.

Même maintenant, avec les restrictions progressivement envisagées, les experts s’accordent à dire qu’entre l’augmentation des coûts de toute production et l’augmentation des risques juridiques, l’industrie est appelée à changer … c’est quelque chose qui prendra plusieurs mois.

“Il est impossible de faire un film Star Wars ou Marvel tôt demain”, a déclaré Nicolas Chartier, producteur oscarisé pour The Hurt Locker.

Il y a trop de vulnérabilité juridique et trop de peur, a également convenu le producteur Stephen Nemeth (Panic and Madness à Las Vegas). «Je ne vois pas de film comme Dune ou un autre film épique comme Mad Max en cours de production. Ce sont des films qui nécessitent 250 personnes en production et 250 autres extras. Vous ne pouviez pas le contrôler. “

Bien que la Californie ait reçu des applaudissements pour sa réponse rapide à Covid-19, la Mecque du divertissement a signalé 43 000 cas, la plupart dans la région de Los Angeles.

Les compagnies d’assurance disent qu’elles ne couvriront plus aucune interruption de production due à une épidémie de coronavirus sur le plateau: ce sont des retards qui coûteraient des millions de dollars.

Une option consiste pour les employés à signer un document protégeant les études contre les poursuites liées à la maladie, bien qu’il y ait des questions quant à savoir si c’est une mesure qui peut être imposée aux grandes stars.

Le remplacement de scènes de foule par des extras fabriqués par ordinateur est également à l’étude, mais c’est quelque chose qui coûterait une fortune, a déclaré Chartier.

À mon avis, pour que les grands films reviennent au point où nous les connaissions, vous devez avoir un vaccin contre les coronavirus, a ajouté Nemeth.

Dilemme moral

Une solution temporaire pourrait être de prendre la température et de tester les virus ou les anticorps de ceux qui entrent dans l’ensemble.

La distanciation sociale dans les studios est déjà testée en Suède et au Danemark, où la production en décors stériles a repris et où l’embauche de personnes de plus de 70 ans ou souffrant de problèmes de santé est évitée.

Steven Soderbergh, directeur du thriller Contagion 2011, dirige un groupe de travail pour explorer des options similaires à Hollywood.

Mais ces mesures semblent déjà irréalisables sur les plateaux de tournage américains surpeuplés et comportent des risques de discrimination avec des conséquences qui pourraient être pires, ont déclaré les producteurs Jean de Meuron et Elena Bawiec.

Les plus vulnérables sont les techniciens: illuminateurs, électriciens, caméramans, a expliqué de Meuron. Vous ne pouvez pas imposer la distance de 2 mètres … le responsable de la mise au point est juste à côté du caméraman, à 5 centimètres les uns des autres.

Les études pourraient choisir des travailleurs testés positifs pour les anticorps et détenant des certificats, a suggéré Bawiec. Mais cela peut-il inciter les gens à être infectés exprès, à avoir le virus et à devenir immunisés? C’est un dilemme moral.

Les cinéastes sont obligés d’expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles techniques et même des genres qui se prêtent à un monde isolé, avec des moulages et des productions considérablement réduits.

Nemeth prévoit de tourner un film à son domicile dans les collines d’Hollywood, où elle peut accueillir une petite équipe.

Nous pourrions avoir des productions hyper-régionales et hyper-fermées à Los Angeles. Je le fais et je suis sûr que je ne suis pas le seul.

Chartier a l’intention de réaliser un film très bon marché tourné par Zoom ou Skype dans lequel quatre couples discutent d’un meurtre.

Les acteurs seront filmés à la maison, dans leurs propres vêtements et sans maquillage, a-t-il expliqué.

La tradition hollywoodienne est pleine de cinéastes héroïques qui ont surmonté de grands obstacles pour tourner des films à succès, mais Chartier n’est pas emporté.

Le script est bon et l’histoire intéressante, ou ce sera un échec après 15 minutes.

Ils envoient une lettre au Congrès

Dix-neuf syndicats ont demandé au Congrès des États-Unis des exonérations fiscales pour faire face à la crise économique actuelle générée par la pandémie. La lettre précise qu’ils ne représentent pas des célébrités du tapis rouge, mais plutôt des travailleurs de la classe moyenne qui sont devant et derrière la caméra, sur et hors scène, et qui sont l’âme de notre industrie.

La réclamation des syndicats se concentre sur une loi sur la parité fiscale qui permet aux employés de recevoir des déductions pour les dépenses découlant de leur activité économique, telles que les frais de voyage ou de représentation. Ces exemptions existaient jusqu’en 2017, mais ont été supprimées par le gouvernement Donald Trump.

Contrairement aux autres travailleurs, les employés de ce secteur peuvent investir, en moyenne, 20 à 30% de leurs revenus dans des dépenses liées à l’industrie telles que les agents, les gestionnaires, le matériel promotionnel, l’équipement et les voyages “, indique la lettre adressée à les dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants.

“Bien qu’Hollywood soit souvent associée à des célébrités et à des comptes millionnaires, les associations ont souligné que les bénéficiaires des avantages fiscaux seraient les travailleurs de la classe moyenne qui sont largement anonymes et travaillent sur des projets dans l’industrie audiovisuelle.

