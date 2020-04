Avec des illustrations et des souvenirs, Internet rend hommage à Gus Rodríguez

Les premières heures de ce samedi 11 avril, nous avons reçu une très malheureuse nouvelle: le scénariste, écrivain, chef d’orchestre, producteur, publiciste et joueur de renom, Gus Rodríguez est décédé à 59 ans.

C’est via son compte Twitter que Eugenio Derbez –Qui a travaillé aux côtés de Gus pendant plusieurs années dans les programmes «Al Derecho y al Derbez» et «Derbez en Donde», où Rodríguez était scénariste et producteur– a annoncé la mort de son ami. «Sans lui, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Génie de la créativité, mais surtout, un merveilleux être humain. Tu vas nous manquer”, a écrit le comédien mexicain.

Aujourd’hui, l’un de mes plus grands amis et compagnons de vie est décédé. Mon complice, mon ami, mon frère. Créateur d’Armando Hoyos, entre autres personnages. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Génie de la créativité, mais surtout, un merveilleux être humain. Tu nous manqueras @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7

– Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 11 avril 2020

Au-delà de son travail aux côtés de Derbez – parmi lesquels sa participation créative à des spectacles tels que «La Familia Peluche», «XHDЯBZ» et la série «Vecinos» se démarquent – Gus Rodríguez était la personne qui a promu la culture des joueurs dans notre pays, car dans les années 90, Gus s’est associé à Nintendo pour donner plus de publicité à la société japonaise et c’est ainsi qu’est né le Club Nintendo, le magazine officiel de Nintendo en Amérique latine et le premier du genre dans notre pays.

Temps plus tard Gus Rodríguez a introduit le format Club Nintendo à la télévision mexicaine avec une émission intitulée “Nintendomanía”, qui a été diffusé de 1995 au début des années 2000 et qui avait la présence des chauffeurs Maggie Hegyi et Mark Tacher, qui d’un côté de Gus a parlé de jeux vidéo et de consoles Nintendo.

Parce que j’étais aussi un #gamer et j’ai vraiment apprécié les après-midi à jouer à Nintendo avec des amis; Je ne pouvais pas manquer le programme #Nintendomania de Gus Rodríguez pour connaître les trucs, astuces et nouvelles

J’étais très nostalgique de me souvenir de tout cela. Repose en paix, cher Gus Rodríguez 🎮 pic.twitter.com/cPJZ3jmGnh

– Guillermo Villarreal (@MemoVillarreal) 11 avril 2020

Il est clair que Gus Rodríguez a accompagné les Mexicains à travers la comédie et les jeux vidéo, il n’est donc pas surprenant que la nouvelle de sa mort ait attristé plusieurs internautes, qui décrivent Gus comme un génie dans tous les sens du terme et ceux qui ils lui ont rendu hommage comme lui seul l’aurait mérité.

Ici, nous vous laissons quelques-unes des réactions et des illustrations avec lesquelles plusieurs amis, connaissances et personnes en général, ont dit au revoir à Gus Rodríguez:

Repose en paix le grand Gus Rodríguez, producteur, créateur, scénariste et responsable des premières générations de joueurs mexicains 😢😔 pic.twitter.com/4izRgJrjVo

– Coronasimpson (@SimpsonitoMX) 11 avril 2020

Vous nous manquerez beaucoup Maître Gus Rodríguez. DEP. un câlin au paradis 🤍 # Nintendomanía pic.twitter.com/VkL0uhIkVr

– Maggie Hegyi (@MaggieHegyi) 11 avril 2020

Une des personnes les plus créatives que j’ai rencontrées est décédée ce matin … Le Grand Gus Rodríguez est devant nous. La mauvaise nouvelle continue. Repose en paix, Maître … !!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/CaczvKjvDK

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) 11 avril 2020

Le décès de Gus Rodríguez à 59 ans est regrettable. Très talentueux et créatif. Si nous parlons de Nintendo en Amérique latine, c’était une référence obligatoire. #QEPD pic.twitter.com/SjEiERWxO4

– Claudio Rodriguez (@soyclaudiotv) 11 avril 2020

Repose en paix Gus Rodríguez.

Pas plus tard qu’hier, il disait que le jour où je l’ai rencontré, il m’a donné sa carte de visite, qui avait la forme d’une tasse, et il a dit: «Ici. Un Gustazo ”❤️

– Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) 11 avril 2020

Q.E.P.D Gus Rodríguez pic.twitter.com/rt7WrRuPSN

– La Palestra (@ LaPalestra6) 11 avril 2020

“Il y a toujours une récompense au-delà de Game Over.”

Tu nous manqueras, maître.

Q.E.P.D. Gus Rodríguez pic.twitter.com/nU9DCn9wO1

– M. Boy (@UnMuchachon) 11 avril 2020

A plus tard @Elgusrodriguez pic.twitter.com/2EGwUI8izb

– Pacasso (@DrNetas) 11 avril 2020

Dans ma mémoire, toutes les aventures qui nous ont jumelés vivront pour toujours: les longues discussions créatives, l’humour, les jeux … Cher Gus; Ce fut un honneur de coïncider dans cette vie. @Elgusrodriguez pic.twitter.com/k503qWOpeC

– Pepe Sierra (@Pepe_Sierra) 11 avril 2020

Mes condoléances à @ GRA10 et à sa famille pour la perte de leur père: EL GRAN @Elgusrodriguez, créateur du merveilleux magazine @ClubNintendoMex.

Une publication pleine de magie et d’amour:

-Le bureau du Dr Mario.

-Les agents secrets Axy et Spot.

-Les guides …

Un héros de mon enfance 😪. pic.twitter.com/lCXmdYubVA

– Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) 11 avril 2020

Mon cher Gus est parti et il me manquera l’être humain, l’ami chaleureux et généreux, le soutien constant de tous … l’homme avec une âme bonne, créative et dynamique. Repose en paix mon cher ami 🙌🏻 @Elgusrodriguez Un câlin à tous les tiens. Merci Tavo. Nous sommes avec vous🙌🏻 pic.twitter.com/HoHhWoRdWI

– Adal Ramones (@AdalRamones) 11 avril 2020

Merci pour la lumière … merci pour l’inspiration … merci pour beaucoup @Elgusrodriguez #EstamosEnContact 🌟🎮 https://t.co/rGC6ZGRuWB

– Dany Kino (@Dany_Kino) 11 avril 2020

Gus Rodriguez est décédé, celui de Nintendomania, celui qui a fait le bonheur des enfants des années 90 le samedi. pic.twitter.com/SsGeRaQIJS

– Fabianzoid ™ (@Freakaazoid) 11 avril 2020

Ils diront que c’est de la nostalgie simple, mais pour ceux d’entre nous qui ont grandi en lisant le Club Nintendo # Gus Rodríguez, il nous a appris quelque chose sur sa philosophie de vie: contester de manière créative des notions préconçues, jouer pour découvrir et pas seulement pour gagner, apprécier les détails des choses. pic.twitter.com/0iH8QJrGor

– Tempêtes ⛈ (@DrTormentas) 11 avril 2020

Je viens de découvrir que l’énorme Gus Rodríguez est mort 😓

Merci d’avoir égayé ma vie avec Nintendomanía, je me souviens des tours que vous nous avez donnés dans Donkey Kong Country et merci de faire partie du Club Nintendo, je l’attendais toujours avec impatience sur le stand du magazine.

Reste. pic.twitter.com/jXW7qo5G82

– Métadonnées (@ffffffffffound) 11 avril 2020

J’espérais vraiment qu’il y aurait un miracle, et sachant que ce n’est plus … ça fait mal, ça fait mal dans mon cœur et mon âme … jusqu’à ce que toujours bien-aimé Maître Gus Rodríguez … Je chérirai toujours les années qu’il a vécues avec moi et ses enseignements en tant que personne , Merci de me laisser être votre ami 🙁 pic.twitter.com/kmcF61UuJo

– Leo Cruzaley (@ leex2007) 11 avril 2020

Cher Gus: Merci pour vos enseignements, votre soutien inconditionnel, votre créativité, votre générosité et surtout votre amitié. Un câlin au paradis et mon amour pour vos enfants. ♥ ️. Nous, les Nintendomaniacs, vous manquerez. QEPD Maestro Gus Rodríguez pic.twitter.com/skuWX0lVKb

– Maggie Hegyi (@MaggieHegyi) 11 avril 2020

Oups Gus Rodríguez est décédé. Drapeau en berne pendant un moment. pic.twitter.com/5LnplYhTjY

– Trade Guy (@EulerEquation) 11 avril 2020

Merci, Gus Rodríguez. Vous avez marqué la vie de millions de joueurs et vous nous avez toujours appris à vivre avec passion. Un triste jour pour nous tous qui avons grandi avec Club Nintendo et Nintendomanía. Merci pour tout. pic.twitter.com/qaMQsb6hQ7

– Master (@MasterKiraCN) 11 avril 2020

A bientôt @Elgusrodriguez

Vous m’avez appris que n’importe qui peut se consacrer à ce qu’il aime le plus, votre lumière va être cruellement nécessaire.

Merci pour chaque professeur. pic.twitter.com/IJfuGX2HU7

– Fedelobo (@SoyFedelobo) 11 avril 2020

Cela me brise l’âme d’apprendre qu’un grand professeur nous a quittés, saviez-vous qu’il vous admirait depuis l’enfance, et je vous remercie beaucoup pour les discussions que nous avons eues, vous nous avez laissé un grand héritage, il est très difficile de dire au revoir, je sais que nous nous reverrons bientôt , un câlin. @Elgusrodriguez pic.twitter.com/di8AXpoSqx

– Guillermo García (@memohiervas) 11 avril 2020

Longue vie @Elgusrodriguez pic.twitter.com/PyIbMYAL9W

– Erik Jimenez (@ErikjimenezErik) 11 avril 2020