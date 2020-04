Avec des larmes, “Chicharito” dit au revoir à son grand-père

Mexico – Javier «Chicharito» Hernández a pleuré en se remémorant les anecdotes qu’il avait eues avec son grand-père, Tomás Balcázar, qui a perdu la vie le week-end dernier.

Dans une émission en direct qui a transité par Instagram, “Chicharito” a rappelé qu’il était une personne aimante et qu’ils avaient une salutation spéciale chaque fois qu’ils parlaient.

“Quand je l’ai salué, je lui ai dit” comment va grand-père, comment va Don Tommy “et il a toujours répondu” avoir 31 ans, à tous ma … “”, a déclaré le footballeur du Los Angeles Galaxy.

Il a accepté qu’il traverse des moments difficiles en raison de la mort de son grand-père, mais il est heureux que sa femme soit enceinte et aura bientôt son deuxième bébé.

«Un autre bébé est en route, ma joue est là, je suis très rassasié et cela arrive dans cette vie. Mon grand-père part et quel grand apprentissage de le remercier et de continuer à l’aimer, sachant qu’il ne sera pas là “, a-t-il ajouté.

“Cela coûte du travail que je ne puisse pas être avec toute ma famille pour le moment, mais je sais que ma famille est très proche, que ma grand-mère n’est pas seule.”

«J’ai toujours pensé que les gens qui partent partent plus qu’ils ne peuvent nous prendre, ils partent beaucoup, je suis très reconnaissant envers ceux qui se souviennent de lui, qui se souviennent de son bonheur, de sa joie, de son amour pour le football, de son l’amour pour nos Chivas », a-t-il condamné.

