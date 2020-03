Avec l’aide d’Internet, la star de ‘Pose’ Angelica Ross découvre la vie secrète de son petit ami

Laissez les fans aux yeux d’aigle creuser de la saleté sur quelqu’un.

Après avoir vu la star de Pose Angelica Ross jaillir de son nouveau beau sur les réseaux sociaux, “Twitter FBI” a décidé de faire un petit détour et a découvert que son homme vivait une double vie.

Angelica Ross | Rodin Eckenroth / FilmMagic

Le nouveau petit ami de Ross a déjà un fiancé et un enfant

Il semble que Ross se distanciera socialement d’un gars en particulier.

À la suite d’une romance de courte durée avec son nouveau mec, il semble que l’actrice l’ait jeté au bord du trottoir après avoir découvert qu’il n’avait pas été entièrement véridique avec elle au sujet de sa vie personnelle.

Tout a commencé le 18 mars, lorsque la star d’American Horror Story: 1984 s’est rendue sur Twitter pour célébrer sa nouvelle relation en publiant quelques photos d’elle avec son homme.

Même si elle vient juste de le trouver, Ross note dans la légende qu’ils prenaient déjà un peu de temps en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Je l’ai finalement trouvé et je dois me distancer de lui un test que nous nous engageons à réussir”, a-t-elle expliqué en légende des photos. “Tu me manques B.”

Quelques jours après avoir partagé le message, les sentiments de Ross envers son petit-ami avaient complètement changé après qu’elle ait découvert qu’il vivait une autre vie – celle qui comprenait un fiancé et un enfant.

«Internet est incroyable. J’ai parlé à la mère de son fils et de son fiancé toute la matinée. #Rebondissement!” L’actrice de 39 ans a partagé sur Twitter, laissant les abonnés sous le choc et voulant des détails sur ce qui s’est passé.

Après avoir partagé son message, l’un des fans de Ross est allé sur Twitter pour expliquer ce qui s’est réellement passé entre l’actrice et son beau, en écrivant: “Pour ceux qui ne comprennent pas. La reine Angelica a trouvé cet homme et sortait ensemble. Elle a posté cela sur Twitter et nous avons tous REJOTIS de l’excitation. Twitter FBI a probablement vu le tweet et a dit à Angelica que cet homme avait un enfant et qu’il était fiancé. Angelica a parlé à son fiancé toute la matinée. »

Ross a tweeté cette explication en répondant simplement, “Fondamentalement.”

Grâce à quelques fans aux yeux d’aigle, l’actrice de Pose a appris la vérité sur son homme, et nous avons le sentiment qu’elle l’a appelé quitte de lui dès qu’elle a découvert sa double vie.

Les fans ont offert à Ross des mots d’encouragement

Après avoir entendu parler de cette tournure malheureuse des événements, les fans ont commencé à inonder Ross de Twitter, exprimant leur dévastation que quelque chose comme ça lui soit arrivé.

“Je suis désolé que ce soit votre expérience. Restez forts, vous trouverez quelqu’un d’autre qui est vraiment digne de vous », a tweeté un fan.

Alors que de nombreux partisans de l’actrice lui ont offert des mots d’encouragement, d’autres se sont précipités à sa défense, exprimant leur mécontentement pour avoir trompé des hommes.

“Quand nous disons que les hommes sont des ordures, c’est de cela que nous parlons”, a écrit un fan.

Certains sont même incrédules que «même une pandémie mondiale ne suffit pas pour empêcher les hommes d’être les pires absolus».

«Même lorsqu’ils sont mis en quarantaine, les hommes ne sont toujours pas des conneries. Da * n », a écrit quelqu’un d’autre.

Après avoir vu les réactions des fans à ce tournant majeur de l’intrigue, Ross s’est tourné vers Twitter pour les remercier de lui avoir donné “des rires TRÈS bien nécessaires” pendant cette période difficile.

“Vous me fournissez des rires très TRÈS nécessaires en ce moment!” elle a tweeté.

Bien que cela puisse prendre quelques semaines à Ross pour surmonter ce résultat déchirant, il semble qu’elle soit définitivement sur la bonne voie pour oublier tout ce gars.