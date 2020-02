Avec quelle chanson Jennifer Lopez ouvrira-t-elle au Super Bowl Halftime Show? Cette écrivaine prédit que ce sera l’un de ses succès classiques

Le Super Bowl LIV est presque arrivé, ce qui signifie que nous aurons bientôt une place au premier rang pour le spectacle passionnant de la mi-temps que Jennifer Lopez et Shakira sont prêtes à donner.

Les superstars monteront sur scène le 2 février pour effectuer un set de 12 minutes qui ne délivrera pas seulement un «message d’unité», mais restera dans l’histoire comme le premier spectacle de la mi-temps à être interprété par deux femmes puissantes.

Jennifer Lopez | Kevin Winter / .

Alors que beaucoup sont impatients de voir ce que J. Lo et Shakira ont en réserve pour leur performance, d’autres sont occupés à parier sur certains aspects de la série, y compris la chanson que Lopez interprétera en premier pendant sa partie de la tradition annuelle de la NFL.

J.Lo pourrait enregistrer ses dernières chansons pour la fin

J.Lo et Shakira sont prêts à monter sur scène pour une performance qu’ils appellent «un moment très important pour les Latinos américains».

Les superstars mondiales ont taquiné que leur performance à la Halftime Show restera inoubliable et sont prêtes à dominer la scène en chantant certains de leurs plus grands succès.

Shakira et Jennifer Lopez | Rich Graessle / PPI / Icon Sportswire via .

Alors que nous pouvons supposer que les chanteurs interpréteront des chansons que la plupart des gens connaissent et aiment, l’écrivain de FiveThirtyEight, Josh Hermsmeyer, a prédit avec quelle chanson J.Lo ouvrira son ensemble, et son argument est assez plausible.

Bien que J.Lo ait livré d’énormes succès au cours de sa carrière musicale, les experts des livres de sport semblent penser que l’actrice Hustlers s’ouvrira avec l’un de ses morceaux «à haute énergie» auxquels les fans répondent bien.

Même Billboard prévoit que la chanteuse donnera le coup d’envoi de son set avec un mélange de «Let’s Get Loud» et «On the Floor», car ces morceaux se sont révélés plaire à la foule.

Bien que ce soit une très bonne prédiction, Hermsmeyer pense que Lopez ne va pas avec un top hit comme son premier opus et est plutôt en train de lancer son set avec une chanson qui ne s’est pas aussi bien produite dans les charts Billboard.

Dans son article, Hermsmeyer souligne que J.Lo a ouvert avec son morceau optimiste “Get Right” en 2005, le plus lors de ses concerts, même s’il n’a atteint le 12e rang du Top 100 du Billboard.

Bien que la chanson n’ait jamais atterri en tête des classements musicaux, c’est définitivement un favori du public et met les fans debout.

Il y a aussi une chance que Lopez puisse ouvrir avec son single de 1999 “If You Had My Love”, qu’elle a utilisé comme une ouverture pour ses concerts aussi récemment qu’en 2017.

Elle pourrait ouvrir avec un single nouvellement sorti

Bien qu’il ne soit pas trop farfelu de supposer l’ouverture de J. Lo avec une chanson que les fans connaissent bien, elle pourrait surprendre tout le monde et lancer sa performance avec son dernier single “Medicine”.

Selon FiveThirtyEight, la chanteuse a ouvert ce titre presque exclusivement au cours de sa tournée It’s My Party et pourrait très probablement suivre la même voie pour le spectacle de la mi-temps de cette année.

Le point de vente a également souligné que comme il s’agit d’un concert si prestigieux, certaines têtes d’affiche choisissent d’ouvrir avec des singles nouvellement sortis pour donner aux fans un avant-goût de ce qu’ils peuvent attendre du prochain album et également stimuler les ventes d’albums.

En 2018, Justin Timberlake a ouvert avec son nouveau single, “Filthy”, sorti de son album Man of the Woods qui avait été déposé deux jours seulement avant le Super Bowl de cette année.

Que J.Lo s’ouvre avec une nouvelle piste ou l’un de ses classiques, le Super Bowl LIV Halftime Show sera révolutionnaire et une expérience que nous n’oublierons jamais.