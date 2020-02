Avec qui Ben Higgins veut installer Hannah Brown de Bachelor Nation

Bien que certains fans de Bachelor espèrent que Peter Weber se retrouve avec Hannah Brown (que lorsque sa mère lui dit de “la ramener à la maison”, elle fait référence à l’ancienne bachelorette), elle a indiqué à plusieurs reprises qu’elle était très célibataire (et pas sûre comment se mêler).

Hannah Brown | Gregg DeGuire / WireImage

L’ancien célibataire Ben Higgins pense à qui Brown pourrait être bon avec Bachelor Nation.

Derek Peth

“Vous savez quoi? Je suis un grand fan de Derek Peth. J’aime Derek. C’est un gars sympa. Il a aussi vécu beaucoup de choses », a déclaré Higgins à Life & Style le 29 janvier, lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, serait un bon match pour Brown.

Peth a été présenté pour la première fois à Bachelor Nation lors de la saison de JoJo Fletcher de The Bachelorette. Il a ensuite joué dans Bachelor in Paradise où il s’est fiancé à Taylor Nolan, mais le couple s’est séparé moins d’un an plus tard.

Peth est revenu au paradis lors de la saison la plus récente et a immédiatement débuté avec Demi Burnett. Mais comme Bachelor Nation, nous sommes sûrs, n’oubliera pas de sitôt, Burnett a choisi de se concentrer sur sa relation avec une femme avec qui elle sortait à Los Angeles avant le tournage, Kristian Haggerty (les deux se sont fiancés et se sont se sont séparés depuis). Après Burnett, Peth a poursuivi Tayshia Adams, mais Adams a refusé Peth pour John Paul Jones (les deux se sont séparés depuis). Donc, à notre connaissance, Peth est également célibataire. Pourrait-il être un bon match pour Brown?

Shawn Booth

«J’adore également Shawn Booth», a déclaré Higgins.

Shawn Booth a remporté la saison de The Bachelorette de Kaitlyn Bristowe. Les deux ont rompu leur engagement après trois ans. Bristowe est actuellement avec Jason Tartick de la saison de Becca Kufrin, tandis que Booth reste célibataire.

Cependant, il n’est peut-être pas un candidat viable pour Brown car il a déclaré à Life & Style le 23 janvier qu’il «se concentrait sur [his] carrière de fitness “et n’a pas eu” trop de temps pour sortir ensemble “.

Nick Viall

Le baccalauréat # 3 est Nick Viall.

«Ainsi que Nick Viall – comme tous les trois. Mettez ces gars en ligne et laissez-la choisir. Je pense qu’ils feraient tous très bien », a conclu Higgins.

Viall est toujours très impliqué dans la franchise Bachelor. Il a été finaliste sur deux saisons de The Bachelorette et a ensuite joué le rôle de célibataire. Il s’est fiancé à sa gagnante de la saison, Vanessa Grimaldi, mais les deux se sont séparés après moins d’un an.

Il pourrait également ne pas être un candidat viable pour Brown, car il a déclaré à Life & Style en mars 2019 qu’il prévoyait de «rester à l’écart» des relations avec Bachelor Nation.

«Les relations publiques n’aident jamais la relation», a-t-il déclaré.

Après avoir été brûlée par pas mal de célibataires elle-même, Brown pourrait aussi vouloir “rester à l’écart” des anciens élèves de la série. Mais nous verrons que des choses plus étranges se sont produites à Bachelor Nation.

