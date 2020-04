Avec qui Haruo Yaguchi se retrouve-t-il dans la saison 2? Les fans de Netflix réagissent à une fin pleine de larmes – HITC

Hi Score Girl est le dernier ajout d’anime à Netflix et c’est certainement un plaisir pour les fans.

Netflix est peut-être mieux connu pour les séries télévisées américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de contenu divers apparaître sur le service de streaming.

De la vraie série documentaire sur le crime et la télévision pour enfants aux films internationaux et aux séries animées, Netflix a vraiment tout.

Le dernier ajout dans la catégorie anime est Hi Score Girl, dont la deuxième saison est arrivée le 9 avril.

La série suit Haruo Yaguchi – un individu remarquablement banal, sauf pour ses compétences et sa passion pour les jeux vidéo – et les relations qu’il établit avec des amis, la famille et les autres joueurs, en se concentrant sur deux filles en particulier.

Maintenant que la deuxième saison est arrivée, les fans se demandent: avec qui Haruo se retrouve-t-il dans la saison 2?

Hi Score Girl sur Netflix

La saison 2 de Hi Score Girl est arrivée sur Netflix le 9 avril et les fans n’ont pas perdu de temps pour se frayer un chemin à travers les neuf nouveaux épisodes.

Le nouveau lot d’épisodes continue l’histoire de Haruo Yaguchi alors que sa rivalité de jeu vidéo avec Akira Ono continue de prospérer.

Cependant, Haruo fait également connaissance avec Hidaka Koharu dans la saison 2, qui professe même ses sentiments pour Haruo, lui laissant toute la décision à prendre.

Dans le dernier épisode de la deuxième saison, il a été révélé qu’Ono était sur le point de quitter le pays pour de bon et Haruo devait mettre de côté son complaisance par apitoiement sur soi et finalement faire le bon choix.

Avec qui Haruo Yaguchi se retrouve-t-il?

Après être tombé sur une autre défaite contre son rival de jeux vidéo, Haruo passe la majeure partie de l’épisode de mauvaise humeur.

C’est jusqu’à ce que Makoto, la sœur aînée d’Ono, et l’autre intérêt amoureux de Haruo, Hidaka, aident à sortir le personnage principal de sa misère.

Hidaka admet même ses sentiments pour Haruo, mais cela l’aide à réaliser que c’est Ono avec qui il veut être et il se précipite à l’aéroport et avec l’aide d’une pléthore de personnages de jeux vidéo 8 bits, il parvient à la convaincre.

Les fans réagissent à la saison 2 de Hi Score Girl

Il est sûr de dire que la finale de la saison 2 de Hi Score Girl s’est bien déroulée auprès des fans, dont beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour donner leur avis sur Haruo et Ono, pour finalement se retrouver ensemble.

Un fan sur Twitter a écrit: “La fin de la saison 2 de Hi Score Girl était si mignonne”

Un autre a ajouté: «Hi Score Girl a toujours été incroyable, mais cette deuxième saison avec cette finale était vraiment un chef-d’œuvre. J’espère pouvoir en voir plus à l’avenir. »

Et enfin, ce fan a résumé leurs sentiments sous forme de gif:

Les saisons 1 et 2 de Hi Score Girl sont disponibles pour diffuser maintenant sur Netflix tandis que les derniers moments de la saison 2 suggèrent également qu’une troisième saison est en route.

