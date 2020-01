Avec seulement une fine robe, l’ex-femme de Luis Fonsi apparaît, sa peau est parfaite!

En robe! L’ex-femme de Luis Fonsi apparaît et nous laisse tous la bouche ouverte grâce à sa peau parfaite

Adamaris López, ancienne épouse du chanteur Luis Fonsi a mis en ligne sur son compte Instagram officiel une image qui mettait en valeur un article réparateur sur sa beauté.

Le secret de prendre soin du Portoricain à 48 ans est révélé dans le message indiquant sa préférence pour les produits hydratants auxquels il fait de la publicité. “Aveeno”. Et ce qui a fonctionné pour lui à cause du peu que l’on peut voir avec sa fine robe, sa peau se détache en douceur et en brillance.

En outre Adamaris López Il a fait une citation à l’époque dans le post qu’il allait être situé dans un certain endroit pour rencontrer ses fans et apprendre à les connaître plus intimement en leur permettant de poser les questions qu’ils voulaient.

Une femme qui a remporté le cancer du sein en 2016 aujourd’hui Adamaris López C’est une femme autonome dotée d’un talent inné en matière de télévision.

“Un nouveau jour”, C’est le nom du programme auquel elle est présentatrice appartient, dans lequel elle est chargée de remplir à ce jour avec joie chaque matin.

