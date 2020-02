Avec un visage plein de mélancolie, Sech apparaît sur cette photo Que lui est-il arrivé?

Avec un regard nostalgique et assis, Sech apparaît sur une photo publiée sur son Instagram officiel. Que va-t-il passer par son esprit?

6 février 202020: 47 heures

Ce grand artiste panaméen a collaboré sur différents thèmes musicaux au sein du genre urbain, soit au sein d’une production, dans le cadre d’une composition ou du chant, comme cela s’est produit avec les chansons: “Espérons”, “The Bad” et “The Discussion” .

La renommée de Sech a considérablement augmenté en très peu de temps et à 26 ans, il a déjà joué aux côtés de musiciens plus expérimentés dans la région tels que Archangel et Daddy Yankee.

À cette occasion, il donne un post à ses fans avec une pose particulière et un commentaire qui nous amène certainement plusieurs questions, rappelez-vous que l’inspiration musicale de l’artiste est créée à partir de plusieurs de ses relations personnelles.

Ajoutant à la description de l’image, nous voyons l’artiste assis sur les escaliers d’un parking en tennis et short rouge accompagné d’un manteau noir et d’un visage de tristesse ou de mélancolie.

D’un autre côté, un commentaire de l’artiste sur la photo qui se lit: “Pourquoi? Êtes-vous toujours avec lui?”, Où il a définitivement souligné la dédicace de l’image à l’une de ses plus récentes productions avec le chanteur Archange avec la chanson intitulée “Pourquoi es-tu toujours avec lui?”

.