Avec une jupe courte impacte l’ex-femme de Luis Fonsi aux téléspectateurs

La belle jupe d’Adamari Lopez a laissé tout le monde sans voix, et c’est que sa silhouette se démarque jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus

1 mars 2020

L’actrice de talent née à Porto Rico a une manière spectaculaire de captiver ses followers, son talent et sa confiance en ont fait une femme courageuse et confiante.

Adamari Lopez Elle est une fervente combattante, non seulement pour avoir remporté la bataille contre le cancer, mais parce qu’elle démontre jour après jour le talent qu’elle a à travers les caméras, se montrant si unique avec sa personnalité.

Des millions de personnes aiment la personnalité de Adamari Lopez, et non seulement qui la soutiennent pour être divine avec chaque tenue placée, et c’est ce qui s’est passé dans ce cas.

La célèbre actrice a décidé de porter une jupe jaune un peu baggy mais assez serrée à la taille, ce qui a fini par attraper le cœur de millions de téléspectateurs, qui ont rapidement dit à quel point elle avait l’air divine.

Une partie de la description des plus chers Adamari Lopez Ça a été: “Mars, tu es prêt? Je suis prêt à rester concentré sur moi! Deux mois avec WW et c’est déjà 5 livres, mais le mieux c’est la satisfaction de ce que je vis au jour le jour” … Jamais nous cesserons de l’aimer!

