Avec une seule chemise de nuit! Karol G a dansé de cette façon à Anuel AA et l’a téléchargé sur les réseaux

Karol G a de nouveau dansé pour danser de manière très audacieuse et avec une seule chemise de nuit à son fiancé Anuel AA Ce n’était pas suffisant et il l’a mis dans les filets!

4 mars 2020

Le couple inégalé du moment, Anuel AA et Karol G Ils sont encore une tendance dans les réseaux et cette fois ne fait pas exception, les bébés ont une fois de plus démontré à quel point ils s’aiment.

Cette fois, c’était Karol G qui a pris l’initiative d’encourager son fiancé avec une crise cardiaque et il semble que Karol Il a complètement oublié de mettre un pantalon, exposant ses jambes toniques, une distraction totale!

Tout au long de la vidéo, ses followers se sont amusés, car, au milieu de la vidéo, les occurrences de Anuel Ils sont apparus.

Anuel Il voulait danser avec quelqu’un d’autre en enregistrement complet et quelle meilleure façon de le faire avec le gigantesque ours en peluche que Karol G Quelle audace!

Décidément, ce couple a de nombreuses surprises à nous offrir!

