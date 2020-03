Avengers Campus présentera un tout nouveau costume Iron Man

Comme rapporté par Good Morning America, le prochain module complémentaire Avengers Campus de Disneyland présentera les débuts d’un tout nouveau Homme de fer costume appelé Mark 80.

Tony Stark a enfilé le Mark 50 dans Avengers: Infinity War avant de porter le Mark 85 amélioré dans Avengers: Fin de partie, il va donc de soi que la combinaison Mark 80 est simplement une légère dégradation de ce dernier. Nous n’avons pas encore la moindre idée de ce à quoi ressemblera le nouveau costume, mais il est sûr d’être au moins aussi cool que les nombreuses autres itérations que Stark a construites jusqu’à présent.

Le campus Avengers, lancé le 18 juillet 2020, est un ajout sur le thème de Marvel à certains des parcs à thème populaires de Disney où les invités ont la chance de rencontrer bon nombre de leurs héros Marvel préférés et d’être formés pour rejoindre leur équipe pour un après-midi. Certaines des attractions alignées incluent «Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts», «Avengers Quinjet Experience» et «Web Slingers: A Spider-Man Adventure».

Le très propre protégé de Tony Stark, Peter Parker, sera la vedette de cette dernière attraction, une course qui verra Spider-Man montrer la Worldwide Engineering Brigade (WEB) à huit invités qui se feront passer pour des inventeurs. Mais lorsque les robots araignées se déchaînent, le héros doit demander l’aide des passagers prêts à l’action pour les combattre et sauver la journée.

Malheureusement, la mort de Tony Stark à la fin de Fin du jeu a laissé un gros trou dans toutes nos vies et encore plus grand dans la programmation des Avengers. Cependant, le milliardaire philanthrope playboy pourrait faire son apparition dans le prochain film préquel Black Widow le 1er mai 2020. Les joueurs, quant à eux, seront ravis d’apprendre qu’Iron Man VR arrivera deux semaines plus tard le 15 mai exclusivement pour la PS4. Vous n’aurez peut-être même pas à attendre longtemps pour avoir un premier aperçu de ce que c’est que de prendre son envol – une démo serait en route.

Source: Good Morning America