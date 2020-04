Avengers Concept Art révèle une scène étrange supprimée avec Iron Man et Doctor

Un morceau de concept art a révélé une scène supprimée entre Iron Man et Doctor Strange dans Avengers: Infinity War sur le navire d’Ebony Maw.

Avengers: Infinity War a présenté un certain nombre de collaborations autrement surprenantes. Le plus inattendu a peut-être été la collaboration entre Iron Man de Robert Downey Jr. et Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. L’équipe a été provoquée par l’enlèvement du docteur Strange par Ebony Maw qui a emmené le personnage de Benedict Cumberbatch dans l’espace, dans l’intention de livrer sa pierre à l’infini à Thanos. Heureusement, Iron Man et Spider-Man de Tom Holland étaient sur place pour sauver le bon docteur et Ebony Maw a été projeté dans l’espace. Mais, il était une fois, cette scène se jouait un peu différemment.

Dans un article récent, l’artiste John Staub a révélé comment la scène devait, en partie, se dérouler à l’origine. Staub a travaillé dans le département artistique d’Avengers: Infinity War et a révélé quel était le plan. Selon Staub, Iron Man allait à l’origine prendre un peu plus de temps pour trouver le docteur Strange, la forme de projection astrale de ce dernier lui causant du chagrin pour avoir pris si longtemps. Vous pouvez voir l’image complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous de ces images Avengers: Infinity War? Auriez-vous aimé voir plus de plaisanteries entre Iron Man et Doctor Strange dans cette scène? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Infinity War:

«Un voyage cinématographique sans précédent de dix ans dans la création et couvrant tout l’univers cinématographique Marvel, Avengers: Infinity War de Marvel Studios apporte à l’écran la confrontation ultime et la plus meurtrière de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés de super-héros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le pouvoir de Thanos avant que son blitz de dévastation et de ruine ne mette fin à l’univers. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Infinity War stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin et Chris Pratt.

Avengers: Infinity War est maintenant disponible sur 4K Ultra-HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Instagram