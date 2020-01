Avengers: Fin de partie, Frozen 2 et Mickey Mouse gagnent aux Annie Awards

Au cours du week-end, l’Association internationale du film d’animation a tenu ses prix annuels Annie au Royce Hall de l’UCLA. Disney a remporté de nombreux prix lors du salon, notamment:

Meilleure animation de personnage pour la fonction d’action en direct

Avengers: Fin de partie

Meilleur FX pour la production de longs métrages

Congelé 2

Meilleure réalisation pour la télévision / les médias

Mickey la souris

Meilleure interprétation vocale pour la télévision / les médias

Bob’s Burgers

Meilleure interprétation vocale pour la fonctionnalité

Congelé 2

Netflix a dominé les Annie Awards, remportant 13 prix, avec leur film de vacances, Klaus remportant le prix du «meilleur film», ainsi que d’autres titres tels que Love, Death & Robots et I Lost My Body.

Avengers: Fin de partie et Mickey Mouse sont maintenant disponibles sur Disney +, avec Frozen 2 à venir plus tard cette année. Bob’s Burgers est maintenant disponible sur Hulu.

