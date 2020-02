Avenue 5 Season 2 A Go at HBO – / Film

Armando Iannucci«S Avenue 5 poursuivra son voyage sur HBO pour une autre saison. Le réseau vient de donner le feu vert à l’avenue 5, saison 2, ce qui a contribué aux mésaventures du navire de croisière spatial problématique. Les stars de la série comique Hugh Laurie, Zach Woods, Josh Gad, et plus encore, et a été diffusé sur HBO le mois dernier. Plus d’informations sur Avenue 5 saison 2 ci-dessous.

Amy Gravitt, vice-présidente exécutive, Programmation HBO, a annoncé que l’avenue 5 poursuit sa deuxième saison. “Nous avons adoré chaque minute du voyage inaugural de l’avenue 5”, a déclaré Gravitt. «Armando Iannucci et son équipe sont des maîtres de la comédie intelligente et incisive, et la troupe d’ensemble, brillamment dirigée par Hugh Laurie, est sans pareille. Nous avons hâte de voir ce qui attend nos malheureux héros dans la saison deux. »

La série suit Hugh Laurie dans le rôle de Ryan Clark, «le capitaine confiant et suave d’Avenue 5, un navire de croisière spatial avec des équipements de luxe comme des buffets gastronomiques, un spa, une terrasse d’observation et des cours de yoga. Alors que la série commence, le voyage de huit semaines de l’avenue 5 autour de Saturne est en cours et ses systèmes sont optimaux. Mais lorsque le navire rencontre soudainement des difficultés techniques, il appartient à Ryan et à son équipage de calmer les passagers mécontents et de trouver un moyen de faire face aux événements inattendus à bord – même s’ils peuvent ou non être équipés pour la tâche. “

Concernant l’actualité de la saison 2, Iannucci a déclaré:

«C’était tellement génial d’être de retour avec HBO pour la première saison de l’avenue 5, donc je suis doublement ravi que HBO ait maintenant jugé bon de mettre le capitaine Ryan Clark et ses passagers et son équipage dans un enfer encore plus physique et émotionnel l’année prochaine. aussi. Personne ne fournit des rires angoissés mieux que Hugh Laurie, et nous sommes impatients de voir dans quelles autres situations impossibles et crises existentielles nous pouvons le plonger, Josh Gad et le reste de notre fantastique casting. Jusqu’à la fin de la première saison et au-delà (jusqu’à la deuxième saison)! »

Voici où j’avoue que je n’ai pas regardé l’avenue 5, et honnêtement, je n’en ai pas beaucoup entendu parler, au niveau du buzz. Mais Iannucci est excellent dans ce qu’il fait, avec des titres comme In the Loop, The Death of Stalin, Veep et le prochain The Personal Life of David Copperfield.

En plus de Hugh Laurie, Avenue 5 présente Josh Gad en tant que milliardaire Herman Judd, le visage mercurial et le nom derrière Avenue 5; Zach Woods à la tête de la relation client Matt Spencer; Rebecca Front en tant que passager volontaire Karen Kelly; Suzy Nakamura comme Iris Kimura, la bras droit de Judd; Lenora Crichlow en tant qu’ingénieur Billie McEvoy; Nikki Amuka-Bird en tant que Rav Mulcair, chef de Judd Mission Control; et Ethan Phillips en tant que Spike Martin, un passionné de l’espace et ancien astronaute.

