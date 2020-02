Avery s’inquiète du fait que Ash, l’entraîneur des relations, est un menteur et un joueur aux secrets louches

Sur le premier épisode de 90 de TLC

Day Fiancé: Avant les 90 jours de la saison 4,

un nouveau casting de longue distance

couples se sont essayés à l’amour international avant de postuler pour un

visa de conjoint. Certains acteurs étaient convaincus qu’ils avaient enfin trouvé leur

âmes sœurs, tandis que d’autres avaient une réserve ou deux.

Pour Avery Warner, 32 ans, de Seattle, Washington, un célibataire

maman de deux enfants, tombant amoureuse d’Ash Naeck, 38 ans, a impliqué un peu

un peu des deux.

Ash, qui vit maintenant à Melbourne, en Australie, mais originaire de Maurice, a fait son chemin dans le cœur d’Avery après avoir vu certaines de ses photos de nourriture et de bien-être sur Instagram. Mais sur «Love Can’t Wait», la première de la saison de 90 Day Fiancé: Avant les 90 jours, Avery a révélé que la relation du couple avait été tout simplement tumultueuse, y compris plusieurs ruptures et quelques drapeaux rouges majeurs.

Avery de «90 Day Fiance» | TLC via Instagram

Avery a eu une connexion instantanée avec son petit ami sur les réseaux sociaux

Sur la saison

4 première, Avery s’est présentée comme assistante dentaire et

amant de bien-être qui pratique le yoga et aime partager sa santé, infusée de cannabis

recettes sur les réseaux sociaux. La maman de deux enfants a traversé une rupture dévastatrice

après avoir eu son deuxième enfant et quitté à la hâte le père de son enfant pour

à Washington de son propre chef «sans rien».

“J’étais dans un endroit vraiment sombre”, a révélé Avery cette saison

première. C’est à ce moment-là qu’elle a rencontré Ash, qui s’est glissée dans ses DM après avoir repéré

certaines de ses recettes et plats frais sur Instagram.

Avery a dit qu’elle et Ash avaient une «connexion instantanée» et

immédiatement tombé amoureux. Mais la mère célibataire craignait que son engouement pour Ash

pourrait être motivé par ses compétences de parler doucement, perfectionné dans son travail en ligne

coach relationnel pour femmes célibataires.

“La plus grande chose qui me préoccupe vraiment chez Ash est son travail”, a admis la star de 90 Day Fiancé. «Ash est un coach relationnel et il aide les femmes à trouver M. Right. Alors parfois je me demande, peut-être que je suis tombé amoureux de lui parce qu’il sait toutes les bonnes choses à dire.

La mère célibataire prévoyait de voir si Ash était la vraie affaire en Australie

Pour voir si Ash était authentique, Avery a dit qu’il n’y avait que

une chose à faire: lui rendre visite en personne. Elle prévoyait de rester avec Ash pour deux et

une demi-semaine dans son pays d’origine pour voir si leur relation était la vraie

traiter.

Mais l’ami proche d’Avery Jen et le petit ami de Jen Josh ont dit

elle, ils étaient inquiets de la sincérité d’Ash.

Après tout, les 90

Day Fiancé star l’avait cassé

avec son amour en ligne plusieurs fois en quelques mois de rencontres parce que

elle l’avait vu parler à d’autres femmes “à toute heure du jour et de la nuit”. Il

ont affirmé qu’ils n’étaient que des clients, mais Avery n’était pas convaincu. Elle a avoué qu’elle

eu des «problèmes de confiance» majeurs avec son petit ami australien et se demandait s’il était

juste un joueur qui savait utiliser les bons mots exactement au bon moment.

“Vous sentez-vous comme s’il savait la bonne chose à vous dire?”

Demanda Jen à Avery.

“Tout le temps,” admit Avery.

Ash a caché une partie de son passé et a affiché un comportement en ligne louche

Cendre

et les problèmes de confiance d’Avery ne s’arrêtaient pas là. Le coach relationnel et

l’entrepreneur en ligne semblait également avoir une histoire financière louche.

Quand Avery a demandé à Ash de lui rendre visite dans l’État de Washington, il a finalement

a révélé qu’il ne pouvait pas obtenir de visa en raison de ses problèmes financiers. “Il a gardé

me donnant certaines excuses », les 90

Day Fiancé: Avant l’étoile des 90 jours

dit Jen et Josh. “Il était comme,” je ne voulais pas vous dire cela parce que je ne

veux remuer le pot, mais parce que j’ai fait faillite dans mon passé, mon visa était

se faire refuser. »

La maman de deux enfants craignait que ce ne soit pas tout ce que Ash cachait. “Il

m’a fait penser, y a-t-il autre chose? dit-elle.

De plus, Avery a rompu les choses avec Ash une fois après

vérifié ses réseaux sociaux et vu qu’il avait changé le statut de sa relation sur

Facebook à «célibataire» sans l’avertir. Depuis que le couple était en «totale félicité»

à l’époque, selon Avery, elle ne comprenait pas pourquoi il avait tout supprimé

des traces d’elle, y compris des photos, de son Facebook et Instagram.

“Je pensais qu’il recevait peut-être des messages d’autres femmes,

et il ne voulait tout simplement pas qu’ils sachent que j’étais sa petite amie », a-t-elle dit. Et

alors qu’Avery «a choisi de croire» son histoire selon laquelle il avait été piraté sur les réseaux sociaux,

elle avait toujours peur de se brûler à son arrivée en Australie.