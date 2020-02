Avez-vous de petits cheveux? Conseils pour obtenir une queue de cheval volumineuse

Certaines femmes se tournent vers les extensions pour porter une queue de cheval volumineuse. Mais, avoir un faible volume dans votre queue de cheval ne sera plus un problème!

3 février 2020

Une fine queue de cochon est une tristesse, ils vont donc obtenir autant de volume à la prolifération des postiches.

Si tel est votre cas, je vous le dis, vos complexes sont terminés! Apprenez ici quelques astuces pour montrer les cheveux pompeux.

Deux nattes comme Britney Spears

Cette astuce consiste à superposer deux queues de cheval, diviser d’abord les cheveux en deux parties égales, en prenant la couronne comme référence.

N’oubliez pas de commencer par la moitié inférieure de vos cheveux. Ramassez la queue de cheval haute, à la hauteur de la couronne. La queue des cheveux doit être très droite pour ne pas bouger avec le poids de la queue supérieure.

Ensuite, vous pouvez ouvrir un peu le chignon pour le rendre plus moelleux. Vous verrez à quoi ressemblera la finition de votre queue de cochon avec beaucoup de mouvement et de volume. Vous pouvez porter cette coiffure au jour le jour ou pour une célébration spéciale.

Un autre avantage que votre queue de cheval semble plus épaisse et plus longue, est de rendre la queue de cheval inférieure plus basse et de créer l’effet de cheveux beaucoup plus longs.