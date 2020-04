Mexico.- Vous souvenez-vous Petites choses? Il était une star de la télévision dans les années 90, maintenant Petites choses, a ouvert sa chaîne sur la plateforme YouTube ce mois.

Le personnage réalise des tutoriels sur l’artisanat et des astuces ménagères, c’est un défi car ce qui était un succès à la télévision il y a 30 ans, abonde désormais précisément sur cette plateforme numérique.

Cositas a ouvert sa chaîne il y a une semaine et compte plus de 5 000 abonnés.

Quelle nostalgie de la revoir, je me souviens avoir fait toutes ses activités. J’ai déjà 35 ans et je compte continuer à faire leur métier. Quel plaisir de la retrouver !!!!!

Évoquant la nostalgie et préservant l’essence du personnage qui l’a amenée à conquérir le cœur de millions de téléspectateurs il y a quelques décennies, Cositas saute sur cette plateforme mondiale pour être en contact avec ces enfants qui sont aujourd’hui des adultes, mais aussi pour approcher les enfants qui suscitent votre imagination et votre créativité.

Il a reçu des commentaires comme celui-ci de Patricia Zarafrau:

«Quelle nostalgie de la revoir, je me souviens avoir fait toutes ses activités. J’ai déjà 35 ans et je compte continuer à faire leur métier. Quel plaisir de la retrouver !!!!! ”

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: #SeparadosPeroJuntos concert numérique par Radio Disney

À travers de courtes vidéos sur des tutoriels et des bricolages faciles à faire à la maison, c’est comme si ce personnage emblématique sera en contact avec tout le public qui a grandi avec elle.

La chaîne est accessible au public sur https://www.youtube et Cositas invite le public à s’abonner et à partager ses vidéos via les médias sociaux et avec la famille à la maison.

npq

La publication Avez-vous déjà vu la chaîne ‘Cositas’ sur YouTube? est apparu en premier sur Sie2424.