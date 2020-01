Avez-vous des cheveux ultra fins? Vérifiez comment ajouter du volume avec ces coupes de cheveux!

Si vos cheveux manquent de volume, vous remarquerez peut-être que toutes les coupes de cheveux que vous aimez tant ne vous conviennent pas. Êtes-vous prêt à surprendre tout le monde avec un nouveau look? Regardez les meilleures coupes de cheveux pour les femmes à faible volume de cheveux.

27 janvier 2020

Obtenez le meilleur de vous, embellissez votre visage avec ces coupes de cheveux qui vous aideront à donner visuellement du volume à vos cheveux:

Suivez ces étapes!

Les meilleures coupes pour les cheveux fins sont celles qui donnent visuellement du volume à vos cheveux. Normalement, les femmes aux cheveux fins ont tendance à être lisses, c’est donc la principale chose à cacher.

Coiffures pour cheveux extra fins

N’oubliez pas que plus vos cheveux sont longs, plus ils seront lisses. Misez sur une coupe de cheveux ni si courte ni si longue, une taille moyenne sera parfaite.

Coupe en forme de casque

Ce look en plus de donner du volume à vos cheveux sera également parfait, vous pouvez l’utiliser avec la frange droite, sur le côté, plus courte sur le dos ou avec les pointes paradées. Trouvez le modèle coupé que vous préférez et pariez dessus!

Coupe de cheveux casque

Coupe style Cléopâtre

Cette coupe de cheveux consiste à laisser un cheveu à demi-couche, cela donnera du volume à vos cheveux et ajoutera également des textures. Plus les couches sont courtes, plus vous aurez de volume. Pour être complètement belle, n’oubliez pas de faire une frange, si c’est bien mieux.

Coupe de cheveux en forme de Cléopâtre

Coupe style Bob

C’est l’une des coupes de cheveux tendance de nos jours, grâce au volume et au mouvement de vos cheveux. Dites à votre styliste de couper vos extrémités en ligne des épaules aux oreilles. Vous pouvez peigner les pointes et déplacer gracieusement vos cheveux!

Coupe de cheveux de style Bob