Avez-vous des doutes entre les boucles d’oreilles longues ou courtes? Apprenez quand les porter

A tout moment de la journée, pour un mariage ou un baptême, les boucles d’oreilles sont l’accessoire indispensable au look de toute femme. Ici, nous vous montrons lesquels utiliser à chaque occasion et vous serez une déesse!

23 février 2020

Les boucles d’oreilles Ils sont un complément parfait à tout look que nous choisissons.

Le secret est de savoir comment les utiliser. Il vous suffit de prendre en compte certaines caractéristiques de votre physique et de votre personnalité pour les choisir, et le tour est joué!

Si votre visage est rond, choisissez de longues boucles d’oreilles; Si elle est allongée, boucles d’oreilles courtes.

Dans le premier cas, utilisez-les à des moments spéciaux car ils devraient se démarquer davantage que les autres accessoires et former un style élégant. Il peut s’agir de cheveux frisés et d’un vêtement sans épaules mais sans doutes, ne portez pas de cravates ni de manches longues.

Boucles d’oreilles courtes (ou petites).

Si vous portez de petites boucles d’oreilles, posez vos cheveux, c’est-à-dire lors d’une journée décontractée. Ils peuvent être ovales ou circulaires, avec un maquillage calme mais en mettant l’accent sur les lèvres.

Il ne vous reste plus qu’à analyser où vous allez assister et à choisir vos boucles d’oreilles, petites ou longues, que vous préférez.

.