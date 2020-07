Avez-vous des restes de riz? Ne le jette pas! Faites de délicieux riz cantonais chinois

Nous n’aimons pas tous manger riz vieux, oui, celui qui est resté dans le frigo de la veille, ou même plus et nous avons choisi de le jeter.

Mais ne le jetez pas! Ou ne savez-vous pas que riz Les chinois que nous achetons dans les restaurants le font-ils avec du riz prêt à l’emploi?

Prenez note des ingrédients suivants et surprenez votre famille avec ce Riz chinois cantonais Délicieux!

Ingrédients

Deux tasses de vieux riz blanc

200 grammes de boeuf

2 carottes

1 poivron vert

1 échalote

50 grammes de petits pois

1 cuillère à soupe d’huile

4 cuillères à soupe de sauce soja

Sel

Gingembre râpé

préparation

Dans un wok ou une grande poêle, déposer l’huile. Quand il fait très chaud, ajoutez le gingembre et le bœuf. Cuire en remuant bien, pour que le gingembre ne brûle pas.

Ajoutez ensuite un par un des légumes que vous devriez avoir préalablement coupés en petits morceaux.

Ajouter le sel et le soja et bien mélanger le tout

Et prêt!