Avez-vous un ancien kit Sonos? Donc ça vous intéresse

Pour les personnes qui possèdent un équipement Sonos vieux d’une décennie ou plus, Sonos dispose d’informations qui leur importent.

Il y a quelques mois, la société a lancé un programme d’échange d’anciens produits contre de nouveaux, appelé Trade Up, qui offre un bonus de 30% sur les haut-parleurs et amplificateurs Sonos récents, en échange de ceux lancés depuis plusieurs années.

Cependant, les gens étaient quelque peu confus à ce sujet, car ils ne voulaient pas cesser d’utiliser leurs anciens produits, ils ont donc opté pour une deuxième solution: lancer une nouvelle application pour les derniers produits et quitter l’ancienne (désormais appelée uniquement Sonos ), pour utiliser les anciens.

À partir de juin, Sonos lancera l’application Sonos S2 Controller, qui, en plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités telles qu’une nouvelle interface et davantage d’options de personnalisation, sera compatible avec les appareils existants et ceux à venir.

Voici une liste complète des appareils qui fonctionneront avec la nouvelle application:

Jouer: 1

Jouer: 3

Jouer: 2e génération 5

Playbase

Playbar

Connecter la deuxième génération

Un de la première génération

Deuxième génération

One Sl

Faisceau

Ampli

Port

Boost

Symfonisk

Déplacer

Sous-marin de première génération

Sous-marin de deuxième génération

L’application S2 Controller permettra au matériel d’offrir une meilleure expérience et un son plus puissant, y compris la personnalisation du système et du contenu haute résolution.

Avec cela, le matériel fonctionnera avec une bande passante plus large, idéale pour le home cinéma, par exemple.

Il vous permettra également de personnaliser et d’utiliser le système de manière plus intuitive, ainsi que de connecter tous les appareils Sonos récents à la maison.

Sonos promet qu’avec cette application, vous serez en mesure de configurer l’audio par zones et pas tant par équipement ou par pièces, en égalisant et en adaptant le volume en fonction des besoins de chaque utilisateur.

Ceux qui ont l’équipement sur la liste ou qui veulent en acheter un nouveau devront télécharger cette application et suivre les étapes pour les configurer dans le cadre du nouveau modèle de contrôleur Sonos S2.

En revanche, ceux qui ont certains des équipements qui apparaissent dans la liste suivante, devront continuer à utiliser l’application habituelle, seulement elle sera finalement appelée Sonos S1 Controller.

CR200

Pont

Connectez la première génération

Jouer: première génération 5

Connect: ampli de première génération

Joueur de zone

L’option de profiter du programme Trade Up continuera, mais ceux qui ne veulent pas se débarrasser de leurs anciens et fiables produits Sonos des époques passées pourront continuer à le faire.

Cependant, il existe un autre profil utilisateur que Sonos souhaite desservir, et c’est celui qui possède à la fois des équipements anciens et nouveaux. Pour ce secteur, il existe quatre façons:

Débarrassez-vous de vos produits S1 Controller, utilisez uniquement les produits modernes et téléchargez l’application S2 Controller pour en profiter

Échangez leurs anciens produits contre de nouveaux grâce au programme Trade Up, où Sonos les échange pour 30% contre des produits plus récents

Laissez votre équipement ancien et moderne fonctionner dans l’application S1, mais en empruntant ce chemin, les appareils plus récents n’auraient pas accès aux dernières mises à jour et fonctionnalités disponibles dans l’application S2 Controller

Séparez votre système en deux: laissez votre ancien équipement fonctionner avec l’application S1 et téléchargez en juin l’application S2 Controller pour les configurer sous le nouveau système

Sonos prévoit de lancer de nouveaux produits en mai. Nous ne savons toujours pas ce que ce sera, mais soyez assuré que nous vous informerons dès que nous aurons plus d’informations.

Si vous avez besoin de plus de détails sur la nouvelle application et le nouveau système d’exploitation de la marque, cliquez sur ce lien.