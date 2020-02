Avez-vous une barbe clairsemée? Regardez ces astuces et donnez du volume en quelques minutes!

Regardez plus viril avec une barbe plus peuplée, il vous suffit de suivre ces étapes simples et vous serez méconnaissable, ils vous aimeront tous!

13 février 2020

Les barbes peuplées et bien définies sont synonymes de style et de soin, mais, malheureusement, tous les hommes n’ont pas tendance à avoir beaucoup de poils sur la barbe, car pour faire pousser leur barbe, des produits sont nécessaires pour la faire pousser plus rapidement.

Donnez du volume à votre barbe avec ces astuces

Si vous n’êtes pas de ceux qui ont beaucoup de barbe, alors ne changez pas, vous pouvez remplacer les cheveux par du maquillage, si vous suivez les étapes indiquées, nous vous assurons que vous ne remarquerez même pas qu’elles sont maquillées!

C’est l’astuce utilisée par les stylistes et barbiers professionnels!

Donnez du volume à votre barbe avec ces astuces

La première chose dont vous aurez besoin est un crayon à sourcils de la couleur de votre barbe.Lorsque vous saisissez le crayon, ne le réglez pas ou ne l’utilisez pas avec beaucoup de pression, saisissez-le simplement de l’autre extrémité de la pointe. Décrivez le contour supérieur de votre barbe afin qu’elle puisse être profilée et brouillez-la avec une brosse à dents ou une brosse à mascara propre afin qu’elle ne se sente pas exagérément marquée.

Au bas de la barbe, il est recommandé de tout raser sous le menton, pour que votre cou soit plus clair et plus propre.

Avec le même crayon à sourcils, peignez un peu la brosse à dents, puis passez cette même brosse à dents sur toute la barbe pour la remplir. Assurez-vous de tout brouiller très bien.

Prêt! Si vous le souhaitez, appliquez un peu de laque ou de fixateur pour que tout soit toujours en place.