Avez-vous une ménopause et vos cheveux tombent? Suivez ces conseils pour mettre fin à cette

Avec l’arrivée de la ménopause, d’autres symptômes apparaissent qui ne bénéficient pas beaucoup de la façon dont nous voulons nous voir, alors suivez ces conseils pour réduire la perte de cheveux

19 février 202010: 14 h

Beaucoup sont les conséquences négatives que nous pouvons percevoir en atteignant la ménopause, par exemple une chaleur excessive, un changement de tempérament soudain et une perte de cheveux.

Cela est dû à la diminution significative des hormones appelées “œstrogènes et progestérone”, cet effet se produit lorsque vous atteignez ce stade de la femme.

Perte de cheveux due à la ménopause

Nous devons nous rappeler que les deux hormones sont responsables de la croissance des ongles et des cheveux, donc lorsque cette diminution se produit, certains brins cessent de croître et même se cassent plus facilement.

Pour cette raison, afin que vous continuiez à avoir des cheveux sains malgré votre âge, nous vous donnerons quelques conseils, la première chose à faire est de diminuer votre niveau de stress et d’anxiété.

Vous devez consommer au moins 2 litres d’eau par jour, afin de réduire la perte de cheveux, vous pouvez également effectuer des massages capillaires à plusieurs reprises car cela aide à la croissance de vos cheveux.

Et essayez toujours de ne pas utiliser autant de produits chimiques, car cela peut aggraver la chute des cheveux. Suivez ces conseils et dites-nous comment ça s’est passé!