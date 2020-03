Le showrunner Chris Chibnall joue un long match. Dans son deuxième épisode en charge de Docteur Who, “The Ghost Monument” de la saison 11, nous avons eu notre premier nameckeck de Timeless Child, quelque chose de caché au plus profond des souvenirs du Docteur. Dans “Spyfall: Part Two”, le mystère a été mis en évidence, avec la promesse que nous découvririons la vérité d’ici la fin de la saison. Eh bien, la grande finale de la saison 12 – intitulée «Les enfants intemporels» – est maintenant là, avec toutes les réponses, comme promis. Oh mon garçon, par où commencer?

Soyons clairs, «Timeless Children» est moins une histoire et plus un infodump géant. Ce qui l’empêche d’être un frein, cependant, c’est le fait que les informations qu’il déversent sur nous sont si monumentales, si révolutionnaires, redéfinissant notre compréhension du Docteur et de la mythologie de cette émission au fur et à mesure, que nous sommes constamment engagés. Nous pouvons discuter de la nature de ces révélations et savoir si nous en avions besoin, mais c’est la troisième fois cette année que des Whovians se retrouvent avec leurs mâchoires traînant sur leur sol tout l’épisode, vous devez donc donner à Chibnall que .

Cela signifie que Jodie Whittaker n’a pas grand-chose d’autre à faire que de réagir à l’exposition, bien qu’elle le fasse évidemment avec brio. C’est fascinant de voir le Docteur si secoué et perdu – le moment où elle se déchaîne contre le Maître en colère est un moment fort. En revanche, c’est une excellente vitrine pour les talents de Sacha Dhawan, car c’est son meilleur épisode en tant que maître jusqu’à présent. Comme laissé entendre lors de ses précédentes sorties, il devient clair que sa manie dément une envie suicidaire autodestructrice, tant il est brisé par la vérité de l’enfant intemporel et comment cela change son sens de soi.

Alors, qui et qu’est-ce que l’enfant intemporel? Eh bien, comme nous avions tous travaillé, à peu près à partir de «The Ghost Monument», ils sont, bien sûr, le docteur elle-même. Et, comme l’introduction du Ruth Doctor (c’était merveilleux de revoir Jo Martin – plus d’elle dans la saison 13, s’il vous plaît!) Nous l’a dit dans “Fugitive of the Judoon”, tout cela a à voir avec le docteur ayant plus de régénérations que nous avons réalisé auparavant. Et pourtant, malgré le fait que nous ayons déjà assemblé une partie de la pièce, elle va beaucoup plus loin que nous le pensions.

Essentiellement, le docteur n’est pas le dernier des Time Lords – elle est la première des Time Lords. Un enfant trouvé qui est apparu d’un autre univers, avec la capacité unique de se régénérer, elle est la clé de la façon dont les Gallifreyans sont devenus les êtres tout-puissants que nous les connaissons. En entrant dans cet épisode, il y avait une crainte que Chibnall ne puisse aller trop loin pour clarifier les origines du Docteur. À certains égards, nous pourrions dire qu’il en a, mais le fait que le Docteur a maintenant plus de vies que nous ne pouvons en compter et qu’il était à l’origine un être unique d’un univers différent ne fait qu’augmenter la signification du titre: nous pouvons certainement toujours demander “Docteur qui?”

En fait, Chibnall fait de son mieux pour relier ces révélations à la tapisserie plus large de Doctor Who, avec ce montage passionnant qui comprenait divers clips de l’histoire de la série, tous réglés sur le thème lui-même. Il nous rappelle même qu’il ne tire pas tout cela de nulle part, en incluant cette scène clé du “Cerveau de Morbius” de 1975 qui fait allusion à d’autres médecins avant le premier. Notez qu’aucune mention n’est faite du Docteur déclarant explicitement – avec des analyses médicales le confirmant – qu’il est à moitié humain dans Doctor Who: The Movie en 1996, cependant.

Malgré tout cet accent mis sur le passé, les trois compagnons obtiennent du matériel avec lequel travailler dans le présent qui leur donne une sorte d’arc cette saison. Ryan lançant une grenade au Cybermen est un rappel pas si subtil à sa conquête de sa dyspraxie en jouant au basket-ball lors de la première de la saison. La scène de Yaz et Graham est plus satisfaisante, ce dernier lui disant qu’elle est la meilleure personne qu’il connaisse. Cela frappe très fort étant donné que nous savons qu’elle a eu du mal à l’adolescence (comme révélé dans “Pouvez-vous m’entendre?”). Évidemment, cela aurait été encore plus satisfaisant s’il y avait eu des moments supplémentaires entre les personnages, mais bon, nous avons appris à apprécier le peu que nous obtenons de la famille.

L’élément le plus faible de cet épisode, le moment le plus difficile à défendre, cependant, est la résolution, qui voit le docteur autoriser Bo Sharmus à utiliser la particule de mort pour détruire toute la vie organique sur Gallifrey, vaincre la menace des seigneurs du cyber-temps . De nombreuses finales ont abouti à ce que le Docteur soit obligé de casser son code pour sauver la situation – alors, invariablement, eux – ou leurs compagnons – trouveront un autre moyen de s’en sortir. Dans “Timeless Child”, la grosse et intelligente astuce est que … le Docteur laisse quelqu’un d’autre se tuer et faire exploser tout le monde afin qu’elle n’ait pas de sang sur les mains. C’est une fin décevante et paresseuse. Sûrement après avoir souffert d’une crise d’identité, ce fut l’occasion idéale pour elle de prouver qu’elle est toujours le Docteur en faisant ce que le Docteur fait de mieux: sauver la vie, pas y mettre fin.

Dans l’ensemble, cependant, «The Timeless Children» marque la fin d’une saison qui nous a toujours surpris. Une partie de son impact peut être perdue lors de visionnements répétés, lorsque nous connaissons les rebondissements, nous devrons donc voir si c’est vraiment intemporel, mais ce qui est certain, c’est que cela va sans aucun doute devenir l’un des plus épisodes importants dans Docteur WhoL’histoire et le parcours du docteur.