Aviva Drescher explique pourquoi Harry Dubin a rencontré tant de membres de la distribution

Aviva Drescher des Real Housewives de New York a révélé comment son ex-mari Harry Dubin est devenu le playboy de la série.

Dubin est devenu célèbre dans la série pour avoir fréquenté plusieurs membres de la distribution. Bien qu’il soit un dateur en série, il a forgé une relation sérieuse avec Sonja Morgan. Dubin a même donné à Morgan une “bague de fiançailles” qui aurait été fabriquée pour le spectacle. Cependant, Morgan réfute la rumeur. “Il n’y a rien de faux à propos d’Harry Dubin”, a déclaré Morgan à Radar Online en 2014. “Harry a sincèrement parlé de son cœur et a dit qu’il voulait s’engager.”

Malheureusement, l’œil errant de Dubin a mis fin à tout engagement pour Morgan. Elle a rendu la bague et est partie. “Quand j’ai rendu la bague, voir son cœur tomber sur son visage, c’était très difficile pour moi”, a déclaré Morgan à Radar Online. “Parce que j’aime Harry et je l’aimerai toujours et l’engagement est une autre chose.” Bien que Dubin et Morgan aient eu une connexion, il avait également des relations avec de nombreux autres membres de la distribution.

Les habitudes de rencontres de Dubin ont eu un impact négatif sur son fils

Aviva Drescher a discuté avec les hôtes du podcast Out in the Wild. Elle a dit que Morgan était en fait sortie avec Dubin en premier. «Donc, Sonja et Harry sont sortis ensemble comme des années avant de rencontrer Harry», explique Drescher. «Et puis ils étaient amis, et puis ils sont sortis ensemble. Et puis ils ont rompu avec la série. » L’une des raisons de la rupture est que Dubin a tenté de prendre Luann de Lesseps.

Plus récemment, Dubin et Ramona Singer étaient en train de sortir dans un restaurant de Manhattan. Les hôtes se sont demandé comment Drescher réagissait en voyant son ex-mari jouer au hockey sur amygdales avec un certain nombre de ses anciens membres de la distribution. “Tu sais, tout ce qui m’importe c’est mon fils [Harrison] que j’ai avec Harry, et comment ces choses l’affectent », dit-elle. «La situation des baisers de Ramona a vraiment déçu mon fils. Il était vraiment déçu et a obtenu beaucoup de flack de ses amis au lycée. Donc, ça a été nul et c’est aussi une autre raison pour laquelle je suis vraiment heureux de ne pas participer à l’émission. “

Elle ajoute que lorsqu’elle était dans l’émission, ses enfants étaient très jeunes. “Mais maintenant, c’est important”, poursuit Drescher. “[Harrison] a été mortifié. Et je me suis en fait excusé auprès de lui parce que, en partie, c’est moi qui ai participé à l’émission et qui a acquis cette notoriété. Harry est venu à l’émission à cause de moi. Pour cette raison, son baiser avec Ramona est devenu viral et a été une grande chose. Et à cause de cela, Harrison a été complètement nargué par ses amis et embarrassé. »

Avec combien de membres de la distribution «RHONY» Dubin a-t-il rencontré?

Drescher insiste sur le fait que la vie amoureuse de Dubin ne la dérange pas. Mais admet qu’il est fou que son ex soit sorti avec plus d’un acteur dans la série. Drescher a compté: «Moi, Ramona, Sonja et Luann», dit-elle. Ajoute ensuite: «Kelly [Bensimon] aussi.”

Attends quoi? Quand est-il sorti avec Bensimon? «Comme hors caméra», explique Drescher. «Quelque part au cours des dernières années. Je ne suis pas surpris [that he’s dated, five cast members]. Parce que je pense qu’à cet âge, à la fin des années 40, au début des années 50, je pense qu’il y a très peu d’hommes célibataires et gentils. »

Ajoutant: “Il semble qu’à New York, il est difficile de trouver des bons gars d’âge moyen”, fait remarquer Drescher. «Donc j’entends beaucoup parler de ça. S’il y a un gars qui est célibataire et qui a les cheveux, c’est ça! ” Elle note l’amour de Dubin pour les acteurs de RHONY comme une coïncidence. “Parce que Sonja et moi étions avant le spectacle, je pense que tout ce qui s’est passé avec lui et Kelly était hors du spectacle et n’avait rien à voir avec les caméras”, dit-elle. “Et puis Sonja était dans l’émission, et je ne sais pas ce qu’il faisait avec Luann. Est-ce qu’il la frappait dans l’émission ou quelque chose comme ça? » Ajoutant, elle est complètement «insouciée» par l’appétit vorace de Dubin pour les femmes RHONY.