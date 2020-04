Avoir un ami envieux est bien pire que d’avoir 10 ennemis

Avec ces amis, pourquoi voulons-nous des ennemis

Avoir des ennemis est courant dans nos vies. Tout le monde ne nous aimera pas et Il y aura toujours celui avec qui nous n’aurons pas de chance.

Il est facile de détecter quand une personne est notre ennemie, la chose vraiment difficile est de détecter un ami qui veut secrètement que nous fassions mal et avec des sentiments négatifs envers nous.

Ces gens sont appelés Frenemy en anglais, le mot qui désigne un «ami» (ami) qui agit réellement comme un ennemi.

Dans la vie de quelqu’un, un ennemi peut être trouvé à tout âge, depuis que nous sommes enfants jusqu’à l’âge adulte. C’est celui qui au lieu de nous nourrir spirituellement il nous remplit de petites pensées affectives ou respectueuses.

Les amis envieux sont généralement plus proches de la personne dont ils sont jaloux, car de la position proche, ils peuvent observer tout ce que fait la personne. La chose contradictoire à propos d’une relation avec un ennemi est que d’une part nous sommes des rivaux, sans que nous le sachions, tandis qu’en revanche, ils sont généralement dignes de confiance et présentent de grands signes «d’affection».

Ces amis peuvent réduire notre estime de soi avec des commentaires blessants ou déplacés et Ils peuvent nous manipuler pour faire des choix ou se comporter à leur convenance. C’est comme si le bonheur de l’ennemi dépendait de notre malheur.

Nous préférons connaître les menaces et être clair quand une personne cherche notre mal, mais ces amis semblent chercher notre bien, mais en réalité ils ne recherchent que leur bien-être Se protéger de ce genre d’amis est difficile, mais pas impossible, ils peuvent cacher leur vrai visage, mais pas ses intentions ou sa nature.

Les ennemis sont toujours dans des moments de douleur, pour ne pas être un soutien moral, mais ne pas manquer l’histoire qui nous fait du mal et profiter de nos souffrances. Cependant, dans les moments de bonheur, ils ont tendance à être plus intermittents mais à cacher la colère qui les produit pour nous voir inondés de joie.

Sa façon d’aider révèle généralement ses véritables intentions, parce que votre aide sera régulièrement maladroite et dirigée à votre avantageC’est complètement humain, mais l’important est d’en être conscient sans douleur. Mieux vaut être honnête avec des amis et dire “je suis envieux de comment tu vas” qu’ils ne nous disent jamais rien et qu’ils continuent de mal agir contre nous.

Avez-vous eu des «amitiés» comme celle-ci? laissez-nous un commentaire avec vos expériences et partagez cette note, nous ne devons pas supporter de fausses amitiés.