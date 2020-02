Avoir un mari stressant peut provoquer des cheveux gris prématurés et des rides

Une étude publiée dans Nature et menée par l’Université de Sao Paulo en collaboration avec l’Université de Harvard a confirmé qu’il existe une possibilité que le fait d’avoir un mari stressant puisse faire se remplir les cheveux gris prématurément à partir de 30 ans d’âge.

Bien qu’un mari stressant soit l’une des causes possibles, en réalité, toute situation qui crée du stress pourrait déclencher ce phénomène également.

La théorie de cette étude est apparue comme une découverte inattendue après avoir effectué quelques expériences avec des souris où elles ont été soumises à des situations stressantes. Après cela, les souris ont commencé à changer la couleur de leur fourrure et en seulement quelques semaines, les souris ont cessé d’être grises et sont devenues blanches.

Les scientifiques de l’étude ont confirmé que les cellules souches qui contrôlent la couleur de la peau et des cheveux étaient affectées par le facteur «stress», réduisant leur capacité à produire de la mélanine, responsable de la coloration de la peau et des cheveux .

Compte tenu de cette découverte, différents chercheurs américains et brésiliens ont trouvé un moyen de développer un médicament qui empêche la perte de couleur des cheveux due au vieillissement.

“Maintenant, nous savons avec certitude que le stress est responsable de ce changement spécifique dans votre peau et vos cheveux et nous savons également comment cela fonctionne.” – a commenté Ya-Cieh Hsu, auteur de l’enquête.

Une partie de l’expérience a consisté à provoquer les souris, ce qui a fait battre leur cœur plus vite, leur tension artérielle a augmenté et ainsi elles ont libéré de l’adrénaline et du cortisol qui ont affecté le système nerveux et accéléré l’épuisement des cellules souches productrices de mélanine.

«Le stress devait être mauvais pour le corps, mais l’impact néfaste du stress que nous avons découvert dépassait ce que j’imaginais. Après quelques jours, toutes les cellules souches régénératrices de pigments ont été perdues. » – Le professeur Hsu a ajouté.

Espérons que les chercheurs développeront un produit qui empêche la perte de ces cellules.

