Awkwafina Is Nora From Queens obtient un renouvellement précoce de la saison 2 à Comedy Central

Comedy Central a officiellement renouvelé sa prochaine série de comédies Awkwafina est Nora du Queens pour une deuxième saison. L’annonce du renouvellement intervient avant les débuts d’une demi-heure de la sitcom la semaine prochaine qui seront dirigés par Awkwafina, qui a récemment remporté son premier Golden Globe Award de la meilleure actrice pour son incroyable performance dans Lulu Wang. L’adieu.

“Nous sommes impressionnés par le génie créatif d’Awkwafina à tous les niveaux et nous ne pourrions pas être plus excités d’entamer une saison deux avec toute la famille Lin à Awkwafina est Nora From Queens.” Les co-chefs du contenu original, Sarah Babineau et Jonas Larsen, ont déclaré dans un communiqué conjoint (via Deadline).

Librement basé sur les expériences réelles d’Awkwafina, Awkwafina est Nora du Queens suivra l’histoire d’une jeune femme nommée Nora Lum, qui grandit à Flushing. Élevée par son père et sa grand-mère (Lori Tan Chinn) aux côtés de sa cousine, Nora s’appuie sur sa famille alors qu’elle navigue dans la vie et les jeunes à l’âge adulte dans le quartier extérieur de New York.

Bowen Yang est le cousin le plus titré de Nora, BD Wong comme son père, Lori Tan Chinn comme sa grand-mère et Agents du SHIELD l’actrice Ming-Na Wen en vedette invitée en tant que tante de Nora, Sandra. Le pilote était dirigé par Lucia Aniello. La programmation des réalisateurs programmés pour les épisodes comprend Natasha Lyonne, candidate aux Emmy Awards (Poupée russe), Lucia Aniello (Broad City), Jamie Babbit (Mais je suis une pom-pom girl), The Daniels (Homme de l’armée suisse), Steven Tsuchida (Plus jeune) et Anu Valia (Les deux autres).

Awkwafina (Crazy Rich Asians, Ocean’s 8, The Farewell) jouera le rôle principal et produira la série de 10 épisodes, et co-écrit également le pilote avec Karey Dornetto et Teresa Hsiao. Les producteurs exécutifs aux côtés d’Awkwafina sont Dornetto, Aniello, Peter Principato et Itay Reiss de Artists First. Hsiao est co-producteur exécutif avec Monika Zielinska, Adam Londy et Rachel Olson en tant que dirigeants en charge de Comedy Central.

La série fera ses débuts le 22 janvier à 22h30 sur Comedy Central.