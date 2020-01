“Awkwafina Is Nora From Queens” renouvelé par Comedy Central avant la première

Comedy Central saute le pistolet sur celui-ci.



Comedy Central semble tirer parti du succès d’Awkwafina ces derniers temps. Après la victoire du rappeur-comédien aux Golden Globe et les éloges de la critique pour son rôle de Billi dans le film, The Farewell, le réseau a déjà renouvelé sa série comique, Awkwafina Is Nora From Queens, pour une deuxième saison, avant même que la première ne soit diffusée. . Selon Complex, la série est “une histoire de passage à l’âge adulte qui détaille [Awkwafina’s] expériences en tant que jeune adulte à Flushing, Queens. “Awkwafina a révélé que le matériel qu’elle traite dans le spectacle est fortement basé sur ses propres expériences.” J’ai fait un point pour m’appuyer sur des réalités très vraies de ma vie, de mon enfance , de qui je suis “, a-t-elle noté sur un panneau.” Dans le personnage de Nora, je ne pense pas qu’elle soit à découvert. Elle est aussi réelle que je peux la jouer. “

Les vedettes de la série aux côtés de Nora “Awkwafina” Lum sont D Wong, Bowen Yang et Lori Tan Chinn. Il est produit par Lucia Aniello, Karey Dornetto, Teresa Hsiao et Awkwafina elle-même. Aniello, Lyonne, Jamie Babbit, Steven Tsuchida, Anu Valia et les Daniels ont signé en tant que réalisateurs. En tant que tactique promotionnelle pour le spectacle, Awkwafina a repris le métro à 7 lignes à Manhattan et Queens avec des messages automatisés hilarants. Les enregistrements incluent des demandes comme “Arrêtez la diffusion!” et présenter sa marque d’humour à New York.

Awkwafina Is Nora From Queens fera sa première sur Comedy Central le 22 janvier.

