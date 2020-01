«Awkwafina Is Nora From Queens» renouvelé pour la saison 2 – Regarder la bande-annonce

HISTOIRES CONNEXES

Comedy Central ne fera pas ses adieux à Awkwafina de si tôt.

Plus d’une semaine avant sa première, Awkwafina Is Nora From Queens a été renouvelée pour une deuxième saison, a annoncé mardi le réseau lors de la tournée de presse d’hiver de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie. La série scénarisée d’une demi-heure, qui débutera le Le mercredi 22 janvier à 10h30/9h30, s’inspire de la vie de l’actrice qui grandit dans le Queens, NY

“Élevée par son père et sa grand-mère aux côtés de sa cousine, Nora Lin s’appuie sur sa famille alors qu’elle navigue dans la vie et les jeunes adultes de la banlieue de New York”, lit le journal officiel de la série. Le casting comprend BD Wong (Law & Order: SVU) en tant que père de Nora, Lori Tan Chinn (Orange est le nouveau noir) en tant que grand-mère de Nora et Bowen Yang (Saturday Night Live) en tant que cousin de Nora.

“Nous sommes impressionnés par le génie créatif d’Awkwafina à tous les niveaux et nous ne pourrions pas être plus excités d’entamer une saison deux avec toute la famille Lin à Awkwafina est Nora From Queens”, Sarah Babineau et Jonas Larsen, co-chefs de Comedy Central Contenu d’origine, a déclaré dans un communiqué.

Awkwafina is Nora From Queens est une production exécutive de Nora Lum, Karey Dornetto, Lucia Aniello, Teresa Hsiao, Peter Principato et Itay Reiss de Artists First. Babineau et Rachel Olson sont les cadres en charge de la production de Comedy Central.

Appuyez sur PLAY sur la bande-annonce d’Awkwafina Is Nora From Queens ci-dessus, puis déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.