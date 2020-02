Ayanis et la reine Naija s’enregistrent avec “Lil Boi (Big Talk)”

La chanteuse Ayanis fait un doublé, faisant suite à sa chanson “One Night” assistée par Wiz Khalifa pour revenir avec une nouvelle collaboration sous la forme de “Lil Boi (Big talk)”, mettant en vedette la reine Naija. Sur la nouvelle sélection, les deux sirènes déclarent une résolution pour diriger leur attention vers des prétendants plus établis: “Si vous n’êtes pas un grand patron, alors pourquoi êtes-vous ici?”

Cela permet une sortie forte de la part d’Ayanis en herbe qui se retrouve à s’installer efficacement à l’image d’une étoile dynamique en devenir.

“[I’m] ici pour parler pour mes filles, “Ayanis a déjà dit à Glitter son son émergent.” C’est une version rafraîchissante de R&B qui est sexy, amusante et confiante avec de belles grooves et une production lourde, ainsi que de toucher à des sujets de relations et d’auto. vaut.”

Paroles Quotable

Pourrait en avoir un vrai à vos côtés

Mais vous êtes ici à courir après la culotte

Je suppose que tu n’as jamais eu

Quelqu’un pour vous apprendre ce qu’est un homme

Si tel est le cas, de toute façon

Il ne peut pas réparer les dégâts

