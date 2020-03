Azealia Banks représente le jour de l’indépendance de la République dominicaine avec “Salchichon”

Même si le mot “problématique” a probablement une image du visage d’Azealia Banks à côté de lui, personne ne peut nier que le rappeur de Harlem a un penchant pour produire des airs vraiment accrocheurs. Juste à temps pour la célébration du Jour de l’Indépendance Dominicaine ce week-end, AB est venu avec un numéro approprié et rapide intitulé “Salchichon” pour le prouver une fois de plus.

Burak Cingi / Redferns

Onyx fournit le dembow parfait qui contribuera à faire le tour de toute l’influence dominicaine, tandis qu’Azealia fléchit un flux bilingue impressionnant à la fois vantard et assez coté X si vous pouvez réellement comprendre ce qu’elle dit. Son éducation dans le quartier Uptown via une nounou jamaïcaine qui parlait le patois entouré de camarades de classe hispanophones montre tout au long de cette piste, et donne finalement un exemple de son talent lorsqu’elle n’est pas enveloppée dans des bœufs inutiles ou en appelant quelqu’un sans raison réelle.

Écoutez “Salchichon” par Azealia Banks avec Onyx ci-dessous, et profitez de votre week-end de la fête de l’indépendance dominicaine tout en préparant ce banger:

Paroles de Quotable:

Dame el freaky freaky freak freaky freak freakytona

N *** a obtenir l’os

Panocha peligrosa (Dangerous p ** sy)

Je suis dans la zone-ah, .45 Je vais te fumer

La cabra, la cabrona (La chèvre, le mauvais b ** ch)

Meh drop it and meh turn and me twist it cause meh savait, see the men dem want me

Et la façon dont je me précipite, chaque homme veut encaisser parce que je les excite

Mon corps, il craque (ey), tout le monde veut ramper dedans

C’est un diamant, je brille pour toujours

Snipe n *** comme Cx4 Beretta

.