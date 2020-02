Azealia Banks sera-t-elle sur la prochaine saison de la série HBO, ‘Euphoria’?

Avec les huitièmes épisodes et la première saison disponible sur HBO Go, certains fans se demandent ce que la deuxième saison d’Euphoria pourrait signifier pour des personnages comme Rue et Jules. Eh bien, il pourrait y avoir quelques nouveaux personnages, dont un pourrait être joué par l’artiste Azealia Banks.

Quelle est la prochaine étape pour cette série HBO? Azealia Banks rejoint-elle Zendaya, Hunter Schafer et le reste de la distribution Euphoria? Voici ce que nous savons de ce drame et de sa deuxième saison.

«Euphoria» de HBO revient sur le réseau de télévision pour la saison 2

Cela fait quelques mois que les fans ont rencontré pour la première fois des personnages comme Rue et Jules. Euphoria est la plus jeune série en cours de HBO selon The Hollywood Reporter, qui aborde toujours des sujets lourds comme l’avortement, la toxicomanie, la maladie mentale et les relations toxiques. Avant même que la série ait sa finale de la saison 1, elle a été renouvelée pour sa deuxième saison.

«Le créateur d’Euphoria Sam Levinson a construit un monde incroyable avec une distribution extraordinaire dirigée par le talentueux Zendaya. Nous sommes tellement reconnaissants qu’il ait choisi HBO pour accueillir cette série révolutionnaire », a déclaré la vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, Francesca Orsi, dans un communiqué. «Nous avons hâte de suivre ces personnages complexes alors que leurs voyages se poursuivent dans le monde difficile qu’ils habitent.»

La plupart des acteurs originaux seront probablement de retour pour la saison 2 d’Euphoria.

Bien que la fin de la saison 1 ne soit pas vraiment claire (bien qu’il existe de nombreuses théories sur le sort de Rue,) la plupart des acteurs originaux reviendront pour la saison 2. Cela inclut Zendaya, qui joue l’un des personnages principaux et le narrateur. L’actrice a tweeté son enthousiasme à l’annonce que la série avait été renouvelée pour sa deuxième saison en juillet 2019.

Il peut même y avoir quelques nouveaux visages rejoignant le casting d’Euphoria. Cela inclut le musicien Azealia Banks qui, selon certains fans, serait parfait pour un rôle spécifique avec cette série. Selon son histoire Instagram, Banks a même envoyé sa cassette d’audition.

Azealia Banks se produit à KOKO | Matthew Baker / .

Azealia Banks auditionnée pour «Euphoria»

Jusqu’à présent, il n’y a aucun aperçu de la deuxième saison de cette série dramatique. On ne sait pas ce qui va arriver à des personnages comme Rue, Jules, Fès et Nate. Cependant, le réseau de télévision et la plate-forme de streaming (HBO Go) attirent plus de gens pour sa série originale.

Cela inclut l’artiste derrière les chansons «212» et «Anna Wintour», Azealia Banks. Nylon rapporte que l’artiste auditionne pour le spectacle, même en postant sur son histoire Instagram qu’elle a envoyé une cassette d’audition. Cependant, on ne sait pas si elle a obtenu la pièce ou non.

«Deux des rôles sont ouverts aux femmes, et un seul semble avoir du sens pour Banks. Nommée Ami, elle a entre 18 et 20 ans et est décrite comme suit: «Toxicomane. Décapant. Déteste son petit ami. Pourparlers sh * t. Impossible de lire une pièce. Peut aggraver une mauvaise situation ”, lit-on dans l’article sur le nylon.

Les fans n’auront qu’à attendre pour voir ce qui se passera dans les prochains épisodes d’Euphoria. La saison 2 sera probablement diffusée en 2020. Jusque-là, les fans peuvent regarder la première saison sur le service d’abonnement de HBO, HBO Go.