Azriel Clary améliore ses compétences de rap sur NLE Choppa Beat

Azriel Clary a travaillé sur un EP, et bien que le public sache qu’elle est une chanteuse, la star en herbe montre également ses talents de rappeur.



Au fil du temps, Azriel Clary continue de sortir de sa coquille. L’ancienne petite amie de R. Kelly était autrefois une ardente défenseure de la chanteuse en disgrâce, mais maintenant qu’elle s’est séparée de lui et a renoué avec sa famille, la jeune femme de 22 ans montre plus de côtés d’elle-même. Un de ses rêves est de devenir une chanteuse accomplie et au cours des derniers mois, elle a partagé ses talents sur les réseaux sociaux. Mercredi (1er avril), elle a également perfectionné ses talents de rappeur.

“Vous les gars, j’aime vraiment rapper autant que j’aime chanter. Ça peut être torride, mais en quelque sorte c’est stimulant de voir ma force, et de savoir que AUCUN de nous (toutes mes belles reines) aucun de nous n’a besoin d’un homme qui n’est pas ne nous aide pas à grandir physiquement, mentalement, financièrement et spirituellement “, a écrit Azriel en légende de sa vidéo. Elle a noté que c’était son remix à NLE Choppa et a demandé à ses disciples de le taguer s’ils aimaient ses rimes.

Lyrically, Azriel respire la confiance en elle-même, y compris sa sexualité. Son nom continuera d’être lié à R. Kelly et nous sommes sûrs d’en savoir plus à son sujet en tant qu’informations concernant la surface de son affaire. Pour l’instant, Azriel Clary espère montrer de quoi elle est faite séparée de Kelly, alors consultez ses bars et faites-nous savoir si vous pensez qu’elle a ce qu’il faut pour devenir une star.

