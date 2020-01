Azriel Clary “essaie de se concentrer sur [Herself]”& Confirme qu’elle a quitté Chicago

Elle a dit qu’elle parlait toujours avec Joycelyn Savage tous les jours.



La petite amie présumée de R. Kelly, Azriel Clary, semble vivre sa meilleure vie. Quand elle n’était qu’une adolescente, Azriel a quitté ses parents pour vivre avec Kelly. La jeune chanteuse en herbe a rencontré Kelly lors de l’un de ses spectacles, et avant que quiconque ne le sache, Azriel a coupé ses parents et est restée dévouée à l’icône de la musique. Elle aurait vécu avec Kelly et l’autre petite amie du chanteur, Joycelyn Savage, jusqu’à récemment après avoir déménagé de leur appartement Trump Tower. Alors que Kelly reste derrière les barreaux pour ce qui pourrait être indéfiniment, Azriel est en train de courir en train de se tailler une carrière de star des médias sociaux.

Il est étrange pour le public de regarder Azriel passer d’une jeune femme qui a évité les médias et le public à tout prix alors que Kelly était libre à quelqu’un qui partage sa vie sans cesse maintenant qu’il est derrière les barreaux. The Surviving R. Kelly Part Two: The Reckoning series, récemment diffusée sur Lifetime, a remis Azriel sous les projecteurs, et il semble que cette fois-ci, elle profite de l’exposition.

Lundi, Azriel a sauté sur Instagram Live, selon The Blast, pour partager avec ses 51K followers qu’elle est “tellement heureuse” alors qu’elle est occupée à faire des “mouvements de boss”. Les téléspectateurs ont essayé de l’interroger sur sa carrière musicale, lui demandant si elle allait bientôt rejoindre le studio. La question semble avoir frappé un nerf parce qu’elle n’aurait apparemment pas apprécié d’être interrogée à ce sujet.

Elle a confirmé qu’elle avait déménagé de Chicago et a déclaré qu’elle n’avait pas d’amis dans l’état où elle réside maintenant. Azriel a également dit qu’elle “essayait de se concentrer sur moi-même” et ne donnerait aucun détail sur l’endroit où elle se trouve actuellement. vivant. Bien qu’elle et Joycelyn ne soient plus au même endroit, Azriel a déclaré qu’elle “lui parlait tous les jours, pour s’assurer qu’elle allait bien”. De manière attendue, elle n’a répondu à aucune des questions des téléspectateurs sur sa famille ou quoi que ce soit concernant Kelly. Pendant ce temps, elle a récemment partagé une vidéo suggérant qu’elle avait acheté une maison. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

