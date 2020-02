Azriel Clary Planifiant la série YouTube, Travailler sur la musique et aider les femmes victimes de violence

Femme occupée.



Azriel Clary a récupéré sa vie petit à petit au cours des derniers mois. Il y a peu de temps, la jeune femme de 21 ans vivait dans l’obscurité, mais après que son ancien beau R. Kelly a été arrêté pour ces dernières accusations fédérales, Azriel et l’autre petite amie de Kelly, Joycelyn Savage, sont devenues des célébrités à part entière.

La paire a été présentée lors de la tristement célèbre interview de Kelly avec Gayle King alors que les deux jeunes femmes défendaient l’icône de la musique. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient jamais fait l’objet de mauvais traitements et qu’ils n’étaient pas retenus contre leur volonté, et alors que Joycelyn a continué de soutenir son homme alors qu’il reste derrière les barreaux, Azriel a choisi une voie différente.

Depuis qu’elle a retrouvé sa famille – des êtres chers qui ont fait des appels publics répétés pour son retour en toute sécurité – Azriel s’est assise pour sa première entrevue individuelle. Elle a accusé Kelly de violence domestique et a allégué qu’il obligeait les femmes à signer des contrats déclarant qu’elles avaient commis des crimes odieux qui n’avaient pas été commis.

Cela ne serait que la partie émergée de l’iceberg pour les révélations d’Azriel, et selon un rapport de TMZ, elle prévoit également de s’impliquer dans le plaidoyer. Le média affirme qu’Azriel espère aider les jeunes qui se sentent pris au piège dans des relations abusives, en particulier les femmes de couleur. On pense qu’elle travaillera avec des organisations à but non lucratif avant de lancer sa propre organisation.

Ce ne sera pas le seul objectif d’Azriel, car elle reprendra prétendument ses aspirations de devenir chanteuse professionnelle. Sa prochaine série YouTube, qui aurait été intitulée On the Run with Azriel, “infusera sa carrière musicale et ses efforts philanthropiques dans un seul projet”. Dans l’intervalle, TMZ rapporte qu’Azriel va maintenant commencer à travailler avec les enquêteurs fédéraux pour aider à monter un dossier contre Kelly.

.